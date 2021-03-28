“庄河徐家”覆灭 大连厅级干部涉黑 全家敛财百亿

中国辽宁大连一名厅级干部徐长元，聚敛百亿“黑财”，犯下组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪等十几项重罪。其家族被评价为“政商黑三通”。

据《北京日报》旗下公众号“长安街知事”报道，由中国全国扫黑办牵头，，联合中央广播电视总台摄制的六集政论专题片《扫黑除恶——为了国泰民安》3月27日晚播出第二集《依法重击》，辽宁大连官员徐长元涉黑案获得详细披露：其家族被评价为“政商黑三通”，当辽宁省纪委监委工作人员找被害人调查取证时，被害人家里仍然害怕打击报复，不敢讲实情。

徐长元出生于1955年11月，一直在大连工作，曾任庄河市长，瓦房店市长、市委书记，长兴岛经开区党工委书记，金州区委书记等职，2008年5月晋升正厅级，2015年11月退休。2018年7月，徐长元被查，次年1月被开除党籍。通报显示，除了涉嫌受贿、贪污、挪用公款、滥用职权，他还存在涉及黑恶性质组织问题。

2020年9月，徐长元等24人涉黑案在大连中院一审宣判。因犯组织、领导黑社会性质组织罪，诈骗罪等十余项罪名，这名曾风光无限的正厅级干部被判处无期徒刑。

法院经审理查明，在徐长元的领导、指点和纵容下，依靠徐长元的政治地位，1996年起逐渐形成了家族式的具有黑社会性质的犯罪组织。他们盘踞大连地区十余年，攫取经济利益数额特别巨大，欺压残害百姓情节特别恶劣。

该黑社会性质组织案涉案金额高达百亿，仅被查封房产就有2714套，总面积达43.3万平方米。除房产外，还有土地、债权、高档轿车、进口红酒等。涉案土地有40多宗，总面积达35万平方米；对外债权更是达60多亿元人民币（约12亿新元）。

例如，大连市甘井子区一个拆迁项目中，在徐长元的干预下，徐氏兄弟“空手套白狼”，仅凭一纸合同，就赚取了5个亿的政府补偿款。

以官养商的同时，徐氏家族还以黑护商，其“黑财”沾满血腥。在暴力讨债的过程中，有的被害人被挑断脚筋，有的被逼自己砍断手指，还有人被非法拘禁、坠车后遭碾压死亡。

徐长元虽未出面施恶施暴，却充当了徐家涉黑涉恶的“保护伞”。五弟徐长宝因涉黑问题遭到群众举报后，徐长元亲自上阵，出面平息事端。徐长元受访时说：“当官不能发财，发财就不能当官，两项不能够兼得。既想当官，又想发财，那就和我一样，非得出事不行。”

在生活中，徐长元也是极度奢靡，自2008年以来，每年农历正月期间，他都会组织聚会，大宴亲朋。春节持续几天，高档菜肴，美酒礼花，显要的大老板、社会官员和各界名流可以到他家去吃饭。

该组织还向政治领域持续渗透，除徐长元本人长期担任领导职务外，还有多名家族成员担任过各级人大代表、政协委员。