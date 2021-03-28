数据：香港青少年精神健康问题趋恶化

香港特区政府公布的最新数据显示，2019至2020学年香港中小学生怀疑自杀个案及新患精神疾病个案，分别录得23宗和355宗，达到五年以来新高，青少年精神健康问题或日趋恶化。香港社工界人士分析说，社会事件加疫情的夹击，令学生对未来感仿徨迷茫，冀家长多关心孩子，增多亲子活动。

据香港中通社报道，香港青年协会业务总监徐小曼说：“社会事件使得青少年本来面对的美好世界变得灰暗。”2019年爆发的反修例运动，使得青少年的情绪受到了严重的影响，加上后来又有了冠病疫情，青少年还没走出阴霾的心理又再次变得灰暗，使得他们对未来仿徨迷茫，对社会产生深深的无力感。

徐小曼分析说，青少年在青春期往往怀疑自杀的原因并非单一原因所导致，而是许多原因累积而致。据她从事青年工作多年的经验，大部分学生抑郁甚至轻生的原因主要集中在家庭矛盾、学业压力、恋爱问题等方面。

2020年2月香港爆发冠病疫情，直至目前生活仍未全面恢复正常。社会事件的影响还未缓解，青少年又需要面对新的困境。

徐小曼说，冠病疫情的影响下，香港无论是社会环境还是经济状况都变得低迷，大大影响就业，有的学生看不到出路，也影响他们读书的信心。

此外，全球受疫情影响，世界各地实施隔离入境的政策，有的地区在疫情严重时甚至暂时禁止外籍人士入境。徐小曼表示，这一系列的措施，令需要出国留学的学生暂缓计划，耽误学业，陷入深深的不安和无助。

自去年1月25日，特区政府教育局首次宣布，延长香港学校农历新年假期至2月16日，以应对当时第一波疫情。随着之后几波疫情暴发，教育局四度押后复课日期。目前，香港的学校还未全面复课，上课时间仍以半天为限。

香港心理卫生会总干事程志刚说，在青少年的成长过程中，学校不仅是教授学生知识、培养其人格的地方，也是学生社交和寻求支援的地方。而疫情的出现，打破了这样的日常生活。

程志刚续指：“目前香港很多家庭大多只有一个孩子，而冠病疫情下香港的中小学生长时间在家里上网课，无法与同龄人交流，使其孤独感加重。”学校安排学生停课期间在家中上网课，很多学生在家中学习注意力很难集中，学一会儿可能就转去玩电脑游戏或玩手机。见此情景，家长必然会教训和批评孩子，积累多了，亲子关系便会出现对立。

此外，他说，疫下很多家长会过分担心孩子的健康，如洗手消毒频繁，这份压力也会转移给孩子，使他们变得紧张和敏感。

对于青少年在社会事件和疫情中经历的困境，徐小曼建议，青少年需要意识到有困难不等于要放弃，需要积极主动的寻找解决方法，舒缓和减轻困难。特别是，不要独自一个人胡思乱想，可以向朋友、家人或专业人士寻求支援。

程志刚建议，学生留在家中上网课，也需要有规律的作息，列出时间表劳逸结合。在疫情期间，家长也需要多关心孩子的情绪变化，增加户外亲子活动，增进交流。