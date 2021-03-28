港官员：多项纾困措施将陆续推出

香港特区政府财政司司长陈茂波28日在网志中说，过去一年疫情反复对低收入阶层压力尤为显著，明日起，此前新一份财政预算案中提及多项支援企业和个人的纾困措施或优化计划将陆续推出。

据中新社报道，在支援企业方面，陈茂波介绍，去年4月推出的“百分百担保特惠贷款”的优化方案将于明日生效。该计划向受疫情打击而营业额大跌的企业，提供由特区政府做百分百担保的贷款，协助缓解资金周转困难。经优化后，在2020年第一季新成立的企业也可申请，每家企业最高贷款额由雇员薪金及租金总和的12个月提高至18个月，上限提升100万元（港币，下同，17.32万新元）至600万元。最长还款期由五年增至八年，还息不还本安排则由最多12个月增至18个月。

在个人层面，陈茂波指出，为给失业人士提供辅助性的财政选项，特区立法会财务委员会刚通过了相关150亿元的“百分百担保个人特惠贷款计划”拨款申请，为合资格借款人提供优惠低息贷款，目标在下月内推出。

在创造更多职位方面，陈茂波指出，新一份预算案中便提出额外拨款66亿元，创造约三万个有时限的职位。此外，针对基层市民开工不足，特区政府已建议降低在职家庭津贴计划的工时要求，由现时每月最低144小时下降一半，为期一年。有关建议争取6月起实施。

陈茂波说，只有疫情受控，经济才能恢复生机。特区政府会继续全力做好防疫抗疫工作，并大力推动接种疫苗。他本人将在下星期接种第二针。