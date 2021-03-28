港专家：相信种疫苗后抗体可维持不少于一年

香港特区政府专家顾问、香港中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌28日出席一档电视节目后见记者时说，相信接种冠病疫苗后抗体可维持不少于一年，鼓励市民接种。

据中新社报道，许树昌指出，冠病疫苗去年底才面世，接种后抗体可维持多久，需时研究，但即使自然感染，抗体都可维持六至九个月，甚至更长时间，一些数据显示接种疫苗后抗体水平会更高，因此他认为市民不用担心，相信接种疫苗后抗体可维持不少于一年，一般来说接种两剂已足够。

许树昌认为，香港的疫苗接种率应可提高，特区政府可能会开放更多疫苗接种中心以追回接种率，亦会与专家组研究提供接种诱因。

许树昌又说，特区政府正与其他城市商讨设立旅游气泡，当香港疫情受控，已接种两剂疫苗的市民前往有关城市，如出发前及到埗后病毒检测结果都呈阴性，可能获豁免检疫，因此他鼓励市民尽早接种疫苗。

至于因包装问题要暂停接种的复必泰疫苗，许树昌指出，初步调查显示复必泰疫苗品质没有问题，亦确认过运送、冷藏、稀释等步骤，均无出错，可能是飞行途中因气压转变而令樽盖受影响。

他透露，现在会将部分有包装问题的疫苗以及随机抽样部分正常疫苗，送往德国作最后检测，希望一个星期内可解决。许树昌说，若证明疫苗没有问题，香港的接种将会继续。