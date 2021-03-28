刘兆佳料港资审会少于10人 不设上诉或司法覆核

中国全国港澳研究会副会长刘兆佳今天表示，预料日后香港候选人资格审查委员会（简称资审会）的决定，不能上诉及司法覆核，警方及驻港国安公署也会为委员会提供背景资料协助。

刘兆佳今天在now财经台《大鸣大放》节目上说，中国全国人大常委会将会在周一、二（29、30日）的会议内通过具体选举方案，参选人日后参选须经资审会一关。他认为，资审会应由不多于10人组成，成员数目为单数，以便未来有争议时能以少数服从多数的形式决定。

此前，香港无线新闻引述全国港澳研究会理事田飞龙说，资审会至少由20人组成，且成员需具备权威和代表性；他并建议加入退休法官、前高官、驻港国安公署代表等，以彰显该委员会的公信力。中国全国人大本月11日通过改革香港选举制度的决定议案，并增设资审会，以审查立法会、选委会和特首候选人资格。

刘兆佳解释，资审会由中国全国人大决定成立，地位很高，不可能给香港地方法院推翻，即使外界有质疑都没办法，“整个选举改革设计，相当重要考虑是维护国家安全。不能从民主化角度，不能从一国两制，全面准确实施这么简单（理解）”。

他并预料，警方及驻港国安公署会为资审会提供参选人背景资料。

另一方面，对于田飞龙早前提出“忠诚的废物”言论，引起部分建制派不满，刘兆佳则回应，北京中央对建制派已提高要求，包括更着重能力及学历。

他说：“从政治斗争转向有效管治及经济发展、民生改善等的重点上，中央日后物色爱国者治港时都会看重他们有否能力、资历、学历，做好比政治斗争更重要的实务工作。”



