港纪律部队训练学校料下个月展示中式步操

香港维护国家安全委员会将首次主办一年一度的“全民国家安全教育日”活动。消息人士透露，纪律部队训练学校预料在当天展示中式步操。

据香港《星岛日报》今天（28日）报道，港府发言人证实，委员会秘书处将负责统筹不同部门举办多项活动，和安排相关的公众宣传和教育，推广国家安全，经费属于维护国家安全的开支，根据《香港国安法》，财政司长会按特首批准，从政府一般收入中拨出专门款项支付。

香港将每年的4月15日定为“全民国家安全教育日”，过去三年由香港政策研究所负责举办，但在《香港国安法》实施后，今年改由特区国安委接手全权主理，中联办及国安公署提供支援。

消息人士透露，多所纪律部队训练学校当天将举办开放日，预料会安排导赏团。

香港《苹果日报》则引述文件称，今年的全民国家安全教育日可能出现五大活动，包括开幕典礼暨主题讲座、全民“国安‧家安‧同心汇”活动、校园“国安‧家安‧同心汇”活动、纪律部队训练学校开放日，以及教育展览。

在开幕典礼暨主题讲座方面，特区政府政策局主要官员、中联办代表、国安公署代表、驻港部队代表、人大政协、行会成员及立法会议员均会出席。讲座主题包括国家安全与香港长期繁荣稳定、国安与经济的关系及国土、军事及海外利益安全。

长期沿用英军仪仗标准的香港警察，早前据报正向驻港解放军学习中式步操，但步操是否全面“弃英转中”则尚未定论。