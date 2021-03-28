美国贸易代表：近期不准备取消中国商品关税

美国贸易代表戴琪说，不准备在近期内取消对中国进口商品的关税，但对于与中国进行贸易谈判可能会持开放态度。

据《华尔街日报》报道，戴琪在上任后的第一个访问中说，她知道相关的关税也会对美国企业和消费者造成负担，即便支持对中国进口征税的人认为，征税可以保护企业，免于与获补贴的外国企业竞争。

戴琪表示，她听到要求取消关税的呼声，但警告说，除非传达政策变化信息的方式，能让所有经济活动中的各方做出调整，否则突然使劲取消关税将损害经济。她说，不论是企业、商家或厂家，能够事先计划，因应政策改变对业务造成的影响是重要的。

不愿取消对中国进口征税也出于战术考量。戴琪说：“没有一个谈判者会放弃手中的谈判杠杆吧？”

47岁的戴琪是第一个担任美国贸易代表的亚裔。她获民主和共和两党认可，参议院以98票赞成，0票反对，压倒性通过了她的提名。

戴琪上任后已面对来自美国企业的压力，它们希望早日化解美中之间的贸易摩擦。

在特朗普政府时期，美国每年对价值约3700亿美元的中国商品加征关税。中国也对1100亿美元的美国产品征收报复性关税。

北京希望说服拜登政府取消关税，因为相关措施令中国产品失去竞争力，导致一些美国企业转而采购越南、墨西哥等其他国家的产品。

同个时候，有经济学者称，北京也还未履行承诺，离增购价值2000亿美元的美国商品的目标还很遥远，尤其是农产品。

戴琪2月在出席美国参议院的任命听证会上说，要让北京履行其贸易承诺，但她没有说会怎么做。

根据协议，美国贸易代表每六个月将同一位中国副总理会面，现已经晚了两个月，但仍未有安排。

美国贸易代表办公室发言人说，戴琪在上任后一个星期与14名国际贸易官员进行商谈，但不包括中国副总理刘鹤。

戴琪说，“当时机成熟时”自然会谈。她的态度与其他美国官员一致，在与中国交涉之前，先争取盟友的支持。