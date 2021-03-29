中共颁组织处理规定 不与党中央保持一致为首要问题

中共中央办公厅印发了《中国共产党组织处理规定（试行）》（简称《规定》），列举17项行为应当受到组织处理。第一项就是在重大原则问题上不同党中央保持一致，第二项是搞封建迷信活动造成不良影响，或者违规参加宗教活动。

据新华社报道，发布这项《规定》的通知强调，组织处理是教育干部、管理干部的必备手段，是全面从严治党的重要措施。

通知也指出，《规定》是做好组织处理工作的重要遵循，对指导和规范组织处理工作，推进组织处理与纪律处分、法律责任追究有机衔接，构建更加完备的干部管理监督制度体系，具有重要意义。

此外，《规定》提到，领导干部在政治表现、履行职责、工作作风、遵守组织制度、道德品行等方面，有苗头性、倾向性或者轻微问题，以批评教育、责令检查、诫勉为主，存在17种情形之一且问题严重的，应当受到组织处理。

这17种情形的第一项，就是在重大原则问题上不同党中央保持一致，有违背“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”错误言行的；第二项是理想信念动摇，马克思主义信仰缺失，搞封建迷信活动造成不良影响，或者违规参加宗教活动、信奉邪教的。

第三项是贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略和党中央决策部署不力，做选择、打折扣、搞变通，造成不良影响或者严重后果的；第四项是面对大是大非问题、重大矛盾冲突、危机困难，不敢斗争、不愿担当，造成不良影响或者严重后果的。

其他还包括，形式主义、官僚主义问题突出，脱离实际搞劳民伤财的“形象工程”，造成不良影响或者重大损失的；违反民主集中制原则，个人或者少数人决定重大问题，不执行或者擅自改变集体决定，不顾大局闹无原则纠纷、破坏团结，造成不良影响或者严重后果的。