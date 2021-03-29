人大常委今商选举方案 港立会议席料采“432”

中国全国人大常委会今明两天开会，审议《基本法》附件一及附件二的修订。港媒引述消息指出，香港立法会议席的分布很有可能将采用“432”方案，即选举委员会将产生40个议席、功能界別占30席，而地区直选则占20席。

人大常委会今天起一连两天开会，审议修订《基本法》附件一及附件二。《星岛日报》引述消息人士透露，港澳办副主任张晓明等官员早前就改革香港选举制度赴港听取意见时，多数意见赞成立法会议席分布采“432”方案，即选委会将产生40个议席，功能组別30席，地区直选则有20席；预料此一方案会提交人大常委会表决。

消息人士指出，部分功能界別的选举方法也会作出改变。至于什么样的改变，消息人士并没说明。

报道引述港区全国人大代表叶国谦说，目前部分功能组別采用既容许个人票、又有团体票的混合投票方式，票值并不相等。因此，不少意见认为需要趁机梳理。资料显示，目前约有九个功能界別可以混合投票，包括资讯科技界、饮食界、批发及零售界，以及体育、演艺、文化及出版界。

据报道，全国人大常委谭耀宗昨天出发到北京开会前表示，北京中央早前已派出有关部门负责人和代表赴港听取各界对修订《基本法》附件一、附件二的意见，预计搜集的意见已交予全国人大常委会。他说，若人大常委会开会时认为讨论成熟，没有什么意见，修订就可能会表决；审议改变香港选举制度的会议预计周二早便会结束，若商讨的事项获得通过，将会就修订作出说明。

谭耀宗并指出，全国人大常委会完成有关修订工作后，香港特区政府将进行本地法例的修订工作。香港未来一年将筹备三场选举，而且一环扣一环，因此此次全国人大常委会会议具紧逼性。

中国全国港澳研究会副会长刘兆佳则预料，人大常委会将会在今明两天的会议通过具体选举方案，参选人日后参选须经候选人资格审查委员会一关。

他昨天在香港now财经台《大鸣大放》节目上表示，候选人资格审查委员会应由不多于10人组成，成员数目要单数，有争议时可以少数服从多数方式决定。

刘兆佳也说，预料日后资审会的决定，不能上诉及司法覆核，警方及驻港国安公署也会为委员会提供背景资料协助。