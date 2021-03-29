王毅：世界应让人权定义更全面

中国国务委员兼外长王毅指出，一国人权状况如何应由本国人民来评判，而不应由其他国家依据自身好恶断定。西方一些国家的人权观并不代表国际人权观，世界应该倾听、吸收发展中国家的主张，让人权的定义更加全面、丰富和均衡。

据澎湃新闻报道，王毅于当地时间3月28日在阿布扎比同阿联酋外长阿卜杜拉举行会谈，在谈到人权问题时发表以上言论。

王毅指出，更全面丰富的人权，既要重视政治和社会权利，也要重视生存权和发展权；既要讲民主自由，也要讲公平正义。各国文明传统不同，发展阶段各异，对人权的理解也各有侧重，这其实很正常。

“正因为如此，我们主张各国可以就人权问题进行平等交流，互学互鉴。中方反对打着人权旗号干涉别国内政，更反对将人权问题作为政治工具，肆意对别国攻击抹黑。这个世界上并没有高人一等的国家，也不应把一国的标准当成国际标准。”

王毅批评，某些西方国家如果执意以人权为借口，遏制打压发展中国家，企图剥夺非西方国家的发展权利，这将是人类进步史上最大的不公。中方愿同阿方就人权问题开展对话，共同促进两国和世界人权进步事业。

阿卜杜拉指出，衡量人权的标准应当是一国人民是否幸福安宁。将自身的价值观强加于人，这也是霸权的体现。在人权问题上，很多发展中国家都遭受了不公正待遇。阿方愿同中方加强人权交流合作，共同促进和保护人权。