腾讯音乐两日蒸发2400亿人民币市值

腾讯音乐股价3月25日触及开年来最低值，当日股价跌幅12.17%。前一日，腾讯股价大跌27.08%，近两日市值已蒸发383亿美元（515.77亿新元）。

据新浪财经报道，腾讯音乐23日发布2020年财报。全年营收291亿元，同比增长14.6%；归母净利润49.5亿元，同比增长0.9%。同日，腾讯音乐还宣布与华纳音乐提前续签了长期合作协议。双方将以合资音乐厂牌或其他形式展开更多深度合作。

此前1月29日，腾讯花费30亿欧元收购全球三大唱片公司之一的环球音乐10%股权，加固版权护城河。2020年第四季度经营活动现金流净额为18.6亿元，较去年同期20.3亿元有所下滑，主要原因是第四季度支付了高额特许权使用费。

值得注意的是，2020年第四季度腾讯音乐在线音乐月活用户数6.22亿，同比下降3.4%，社交娱乐月活用户数2.23亿，同比下降4.3%。月活双双下滑的同时，第四季度社交娱乐总体付费用户数同比下降14.3%，但在线音乐付费用户数逆势增长40.4%。

2020年社交娱乐业务营收198亿元，同比增长8%，较去年同期36%的增长率下滑明显。而全年在线音乐业务营收93.5亿元，同比增长31%。其中，在线音乐订阅收入同比增长42%，广告业务实现了超100%的同比增长。

过去一年，腾讯音乐的创新业务动作频频。从3月TME live业务上线至今，已举办了超过60多场线上演唱会。

此外，腾讯音乐加速布局长音频领域，今年1月15日，腾讯音乐斥资27亿元收购懒人听书100%股份。2020年第四季度，长音频专辑数量同比增长370%，长音频用户渗透率提升至14.8%，远高于去年同期的5.5%。