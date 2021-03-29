中国官方公布疑似武直-10西藏射击训练内容

中国官媒央视昨天（28日）公布了西藏军区某陆航旅开展某新型武装直升机列装之后的首次多弹种实弹射击训练内容，有网媒称这些直升机疑似包含武直-10和直-20。

央视新闻的报道称，此次训练在海拔4000多米的西藏某综合训练场展开，目的是要全面检验陆航部队在高原复杂环境下的火力打击能力。

数架某新型武装直升机在训练场上整齐列队，弹药装填组迅速就位，进行弹药装填和安全检测。 指挥员一声令下，满载导弹的武装直升机迅速起飞，向目标地域挺进。

西藏地区平均海拔4000米以上，氧气含量不足内地的60%，飞行过程中，直升机功率会有所下降，而且西藏地区地形复杂、气象多变，这对于新机型首次西藏高原实弹射击训练来说极具挑战。

接近射击区域后，飞行员迅速搜索目标、确认目标，并请求射击。 接到攻击指令后，飞行员迅速瞄准，对目标进行导弹打击，目标迅即被摧毁。

此次实弹训练中，设置有非制导武器、制导武器、航炮、舱门机枪实弹射击等多课目训练。其中，部分飞行人员、机务人员和保障人员都是首次参训，这对于飞行安全管理、飞行员素质、航空装备保障、场站飞行保障等要素协同配合都是一次全面检验。

西藏军区某陆航旅飞行员章翔说：“高原环境对于击发出的导弹、火箭弹、航炮、航道、轨迹来说也有所影响。所以，我们要通过高原经验在击发的时候，选择较为合适的击发点来使我们的目标与我们的导弹达到一致的轨迹。”

西藏军区某陆航旅旅长陈刚则说：“通过科学严格的训练，提高了飞行员的战技水平，探索了在复杂环境下、深化实战化训练的方法，也为陆航新质力量在高原形成核心能力积累了经验，为下一步陆航融入联合作战体系奠定了基础。 ”

央视也发布了射击训练画面。中国东方网和新浪军事称，出现在画面里的直升机机型有武直-10。画面也疑似出现了直-20的身影。