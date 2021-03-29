被中国制裁美官员：受宠若惊

被中国制裁的美国国际宗教自由委员会（USCIRF）主席曼钦（Gayle Manchin）说，她因谴责中国对宗教和少数族裔的灭绝种族罪而被中共“认可”感到“受宠若惊”。

据路透社报道，中国外交部周六晚间宣布，针对美国、加拿大“基于谎言和虚假信息”对中国新疆有关人员和实体实施单边制裁，决定制裁三位美国、加拿大人员和一个实体，其中包括USCIRF主席曼钦和和副主席伯金斯（Tony Perkins）。

曼钦说：“虽然我今年夏天没有去中国旅行的计划，但当中国发生严重侵犯宗教自由的事件时，我不会停止发声。”

USCIRF去年建议美国政府及其伙伴制裁中国在新疆的虐待行为。

美国、欧盟、英国与加拿大3月22日以新疆问题为由，对中国官员实施制裁，这是拜登上任以来西方国家首度针对北京采取这类协同行动。北京方面随即反击，相继宣布对欧盟采取惩罚性措施，并制裁英国九名人员和四个实体。

英国首相约翰逊和美国总统拜登周五对中国针对其官员遭受制裁作出的反应表示担忧。英国周五召见了中国驻英国使馆临时代办，表示中国对英国个人实施的制裁是“毫无根据和不可接受的”。

此外，美国国务院周五谴责中国政府“主导”了一场社交媒体运动，攻击那些因强迫劳工问题而决定不使用中国新疆地区棉花的美国和其他跨国公司。

美国前国务卿基辛格警告，美国必须与中国就新的全球秩序达成谅解，以确保稳定，否则世界将进入犹如第一次世界大战前的危险时期。