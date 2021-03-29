兰州特大套路贷案39万余人受害 89人被逼自杀

中国全国扫黑办与中央广播电视总台联合摄制的六集政论专题片《扫黑除恶——为了国泰民安》3月27日播出第二集《依法重击》。专题片再现了甘肃兰州一起特大“套路贷”案。这起案件中，受害者多达39万余人，其中有89人因逼债催收而自杀身亡。

据澎湃新闻报道，专题片讲述，兰州警方2019年3月出动600多名警力打掉了一个特大“套路贷”犯罪集团，抓获嫌疑人253人，查封涉嫌非法放贷APP和网站1317个。警方调查发现，这个犯罪组织频繁利用短信轰炸、曝通讯录、P图侮辱等“软暴力”方式对受害人进行敲诈和胁迫，还安排人员对被害人进行当面威胁，“软暴力”随时变成线下的“硬暴力”。

专题片中播放了一名被害人生前自拍的遗言视频，视频中一名男性被害人哭着说：“每天每天每天每天地还，我真的受不了了。爸，妈，如果还有来生的话，我做牛做马报答你们，儿子真的顶不住了。只想早点死，早点解脱。”

专题片介绍，“套路贷”里最核心的套路就是只要借了钱就根本还不上，直到借贷者倾家荡产。这个特大犯罪组织非法放贷累计金额达62.73亿元（人民币，下同，12.91亿新元），获利28亿余元。主犯38岁的王焘在法庭上一再狡辩，自以为可以钻法律的空子逃避制裁。

这样一种吸血鬼式的犯罪，却由于作案手法复杂难以依法定性，而法律上也没有“套路贷”这项罪名。对于执法办案中定性上的困境，中国全国扫黑办推动中央政法单位及时出台法律政策文件。

2019年4月9日，在全国扫黑办的首次新闻发布会上，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合发布了关于办理“套路贷”、“软暴力”、恶势力刑事案件和财产处置等的法律政策文件，明确规定了“套路贷”的司法定性，列举了“软暴力”违法犯罪手段的通常表现形式，确保了扫黑除恶有法可依。

中央政法委秘书长、全国扫黑办主任陈一新在发布会上指出，相关意见的出台，为依法严惩黑恶势力违法犯罪提供了更加坚实的法治保障。

2020年9月28日，兰州市中级人民法院作出一审判决，被告人王焘被数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产，其余18名组织成员分别被判处20年至五年不等的有期徒刑。

套路贷，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务，并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。