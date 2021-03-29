中国国防科技工业局：近期将推动国防科技成果的解密降密

以“稳制造、强实体、开新局”为主题的第六届中国制造强国论坛28日在河北省保定市开幕。据悉，此为该论坛活动首次在北京以外的城市举办。

据观察者网报道，中国国家国防科技工业局副局长吴艳华当天在“第六届中国制造强国论坛”透露，国家国防科技工业局会同党政军有关部门，即将出台相关政策，推动国防科技成果转化，释放“军转民”的巨大活力。

吴艳华介绍，即将出台的政策主要包括六个方面。政策将明确，把国防成果的所有权、使用权、处置权、收益权进行分离，所有权归国家。

此外，国防成果转化处置后扣除国家投入以及企业自筹的研发投入和交易的中介费用后，形成的净收入全部归本法人单位所有，而且奖励给相关的科技人员团队比例不低于50%，由本法人单位实践具体化。

同时，科技成果转化不占国有单位、国有企业的工资总额。

为推动成果转化，政策也将落实延迟纳税，如果是相关专家、人员以科技成果占股，暂时可以计税不交税，什么时候有收益了、分红了再进行纳税。

同时，当局也将建立免责机制，只要按照评估、公开挂牌等合规方式进行交易，在本法人单位进行公示，“不能秋后算账”。

最后，吴艳华介绍，当局将要求保密部门要近期推动国防科技成果的解密降密，把珍贵的成果能够拿到市场。