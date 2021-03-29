日媒评论：西方无法遏制中国创新 还可能会加速中国的崛起

汇丰银行前亚太区股票研究主管威廉·布拉顿日前评论称西方无法遏制中国创新，阻止中国的努力不仅会失败，还可能会加速中国的崛起。

据《日经亚洲评论》24日发表的文章，布拉顿表示，在21世纪头10年，他经常与电信设备供应商交流。当时老牌西方供应商对华为的态度令他记忆犹新。西方公司并不把这家新兴的中国公司当成长期威胁，而是自信地认为，他们自己的优势技术将在未来几年甚至几十年一直保持相对优势。

布拉顿称，这种自满是一种灾难性的错误认知。华为迅速崛起，用其技术利剑对竞争对手开启了“屠榜”模式。如今西方正疯狂地试图限制华为的影响力，但这恰恰证明了西方企业对来自中国的竞争对手技术实力的低估。

通常，中国在半导体、制药、机器人或喷气发动机等方面相对薄弱一点，经常被引用为其难以匹敌西方国家长期累积的实力的证据。但当前，西方领先于中国的技术领域正在迅速减少。这反证了中国在过去20年里的突飞猛进。

事实上，在许多更先进的、服务型的行业，中国正处于创新的前沿。例如，在金融科技领域，一位银行高管曾告诉布拉顿，西方银行在中国总是举步维艰，因为它们现在在技术、平台和产品方面远远落后于中国同行。在人工智能、量子计算、电动汽车、电子商务和数字支付平台上，中国的技术往往能与西方最先进的技术相抗衡，甚至领先于西方。

此外，布拉顿称，目前还不清楚西方在其仍处于领先地位的领域中保持了多大的优势。技术差距是动态变化的。中国为缩小与西方技术差距而进行的投入前所未有。如果西方还认为中国永远不会在一些技术领域与其平起平坐，那就太“大意”了。

中国的创新轨迹解释了美国和欧洲为何急于限制和减缓对中国的技术转让。然而，尽管这些措施可能会减缓中国的技术发展，但任何认为这些措施将永久限制中国对创新的长期热情或能力的想法，都将被证明是错误的。

首先，中国国内的完备生态系统足以支持其未来的长期抱负，即便将其排除在国际供应链之外，也无法像从前那样遏制其创新能力。深圳和北京都已跻身全球五大科技集群行列，如今中国在许多指标上都比日本更具创新性。此外，面对西方限制，中国在太空方面反而愈发强大。其次，无论是在可用资源方面，还是在支持竞争技术的能力方面，创新过程总是得益于更大的规模优势。最后，西方利用中国弱点的企图，只会增强中国实现技术独立和取得优势的信念。

因此，西方遏制中国创新的措施可能会产生短期影响，但考虑到中国的资源、人才、能力和决心，中国的发展轨迹不会受到影响，西方的这种“努力”从长期看只会徒劳无功。布拉顿认为，西方试图减缓中国技术的崛起，但事实上，这反而会让中国真正崛起的那一天到来得更快。