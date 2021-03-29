华为入股深圳讯联智付布局未来金融服务

中国科技巨头华为近日全资入股深圳市讯联智付网络有限公司，拿下第三方支付牌照，成为继小米后又一家拥有支付牌照的手机厂商。业内分析称，华为此举不仅瞄准了支付业务，还包括华为钱包以及背后整个金融服务生态系统。

据路透社报道，企业资讯平台天眼查信息显示，近日深圳市讯联智付网络有限公司发生工商变更，上海沃芮欧信息科技有限公司从股东中退出，新增华为技术有限公司为股东，持股比例100%。

中国证券报援引第一手机界研究院院长孙燕飚认为，虽然苹果、华为等厂商在手机终端有自己的钱包，但还存在局限。目前在第三方移动支付领域，微信和支付宝具有绝对优势。

孙燕飚称：“华为通过收购拿下支付牌照，是在布局未来。由于华为现在是国内最大的智能手表厂商，未来这一领域的市场有想象空间，”

资料显示，深圳市讯联智付网络有限公司经营范围含电子支付，互联网支付，计算机技术服务，数据库及计算机网络服务，在线数据处理与交易业务、信息服务业务等。

每日经济新闻引述博通咨询首席分析师王蓬博报道称，华为收购支付牌照，不仅是瞄准了支付业务，还有华为钱包以及背后整个金融服务生态系统。华为有天然的流量入口，可以支付服务为支点，打造消费金融业务。华为收购了第三方支付牌照之后，对于华为来说，又有了一个发展增长的预期。