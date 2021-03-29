官媒点名恒大汽车：行业“纸上造车”等隐忧得治

中国官媒新华社发文点名批评恒大汽车等新能源汽车龙头企业，指出“企业还没卖一辆车市值就几千亿”等问题显现，同时“虚假宣传”“虚火过旺”已成为制约行业进一步健康发展的隐忧。要实现长足发展就要“挤泡沫”“降虚火”，多层次、多方面地提升经营、治理效能。

据新华社3月28日的文章《这些毛病，得治！——聚焦新能源汽车行业发展隐忧》指出，中国国家市场监管总局不久前公布了一批车企的汽车召回计划，4万余辆因安全隐患实施召回的车辆中，纯电动新能源汽车超过33000辆。

记者调查发现，当前新能源汽车行业中，“产品指标注水还甩锅客户”“企业还没卖一辆车市值就几千亿”等问题逐渐凸显，“虚假宣传”“虚火过旺”已成为制约行业进一步健康发展的隐忧。

其中，产品性能指标“浮夸”“注水”情况时有出现。一位购买大众新迈腾GTE车型的深圳车主告诉记者，厂家宣称的“56公里纯电续航里程”，“即便车辆充满电后自动断电，仪表盘显示的纯电续航里程也只有44公里左右。”4S店方面对此解释是“算法实现的精准续航”。

部分车企产品故障频发却习惯性“甩锅”消费者。据市场监管总局数据，2020年新能源汽车因三电系统缺陷召回占召回总数量的31.3%。另据缺陷产品管理中心收到消费者提供的汽车产品缺陷线索数据，新能源汽车缺陷线索中关于动力电池、电机、电控系统的问题线索占总量近半。

记者发现，部分车企往往是责任能甩就甩，如：理想ONE新能源车断轴事件中，车企先以“硬件优化升级”搪塞，后在公众压力下才承认存在设计缺陷。

文章还指出，广阔的市场潜力催生出部分纸上“造车”的“PPT车企”，并点名恒大汽车指出，公司市值已高达5000亿港元（1028.88亿新元），成为港股中仅次于比亚迪的第二大车企，但该公司尚未有一款量产车型在售。根据日前公布的2020年全年业绩报，从营收占比来看，恒大汽车98.79%营收来自医疗美容及健康管理收入，却只有1.21%营收来自新能源汽车。

记者还发现，部分地方政府盲目“竞赛”引进新能源汽车项目。文章引述中国汽车工业协会副秘书长师建华观点指出：“一些地方政府拼命上项目，变相助推行业‘虚火’上升。没有真正的市场需求，产品可靠性无法达标。”

新华社指出，核心技术“吹”不出来，行业“虚火”不是真火，新能源车行业要实现长足发展就要“挤泡沫”“降虚火”，多层次、多方面地提升经营、治理效能。监管部门应对资本市场针对新能源车行业的“泡沫操作”保持高度警惕。最近，工信部、市场监管总局等部门表示，将采取技术、管理等多类措施，加强新能源汽车质量监管。

