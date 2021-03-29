曾协助12港人案 中国律师任全牛事务所被要求解散

曾协助“12港人案”、1月时被官方吊销执照的中国律师任全牛表示，河南省郑州市律师协会已通知，要求他合伙成立的轨道律师事务所自行解散，否则事务所的律师不能继续执业。

据香港电台报道，任全牛指出，昨早接获由郑州市律师协会一名刘姓副会长，透过办公室以口头方式通知，要求其律师事务所以自动和自愿的方式解散，并要求事务所连同合伙人共四名律师，在下个月20日之前转到其他律师行执业，否则不能继续工作。

任全牛表示，他原本是律师事务所的三名合伙人之一。在1月被吊销执业证后，曾要求增补另一人接替他的合伙人身份，但郑州市司法行政部门不给予办理变更备案的手续。

任全牛形容，这项做法是不按照法律规定处理，迫使律师事务所在欠缺一名合伙人下，无法正常经营。

2020年8月，12名参与曾参与反修例抗争的香港人准备偷渡前来台湾，但中途被广东海警局截获。全案在同年12月28日宣判，其中10名成年人被判刑7个月至3年不等，两名未成年者未被判刑。

12人被押期间，任全牛、卢思位等多名中国律师一度出面担任代表人为被押者辩护，但随后据报有六名律师退出辩护。今年1月，任全牛以及卢思位两人，分别被四川省及河南省司法厅吊销其律师执业证书。

对此，协助家属的“12港人关注组”发表声明说，两名律师被吊销执照，显然是因为他们敢冒当局不讳、坚持捍卫12港人基本权利，当局向他们施以惩罚、断其生计，目的是杀鸡儆猴，恐吓其他大陆维权律师，勿再参与政治敏感案件，扫清大陆当局以中国式司法整治异见者的任何障碍。