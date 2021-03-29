中石化拟打造成为中国第一大氢能公司

中国石化今天（29日）称，公司将加快推能源转型，积极推进天然气全产业链跨越式发展，把氢能作为公司新能源业务的主要方向，“十四五”期间规划建设1000座加氢站或油氢合建站，打造“中国第一大氢能公司”。

据路透社报道，中石化董事长张玉卓在网上业绩说明会上指出，公司还将发展充换电站等新型基础设施和服务，助力绿色交通发展。“十四五”期间，公司将根据燃料电池汽车推广情况，以京津冀、长三角、粤港澳大湾区和海南自贸区为重点，规划建设加氢站或油氢合建站。

“根据目前在营加氢站测算，可以给公司带来正贡献。”他说：“未来随着政策继续落地，成本逐渐下降，应用场景的不断丰富，城市物流、城市公交、重卡运输以及乘用车的逐步推广，加氢站盈利水平将逐步提升。”

他指出，公司将确保在国家碳达峰目标完成前实现二氧化碳达峰，力争在2050年实现碳中和的目标。

中石化还将聚焦天然气全产业链大发展战略，未来三年计划天然气产量保持每年两位数增长。积极参与全球甲烷减排行动，到2025年，甲烷排放强度降低50%，建成百万吨级CCUS示范项目，开发碳中和林、碳中和加油站等各具特色的碳中和模式。

中石化发表上述消息后，香港H股盘中涨幅扩至6%，A股盘初则一度升逾2%。

中石化周日晚间发布业绩公告显示，2020年度净利同比下降42%，但预计2021年一季度扭亏为盈；去年度派息比率达73%符预期。