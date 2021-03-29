唐英年：M+博物馆开馆时不计划展出艾未未作品

香港西九文化区管理局董事局主席唐英年表示，M+博物馆没有计划在开馆时展出艺术家艾未未的作品。

据香港电台报道，唐英年说，原则上本来不对艾未未事件作出评论，但是有人说西九管理局在此事件上“跪低”，收起了艾未未的作品。他说，博物馆本来就没有计划将艾未未的照片于开馆时展出。M+博物馆有8千件藏品，每个策展都有一个主题，无法将所有展品展出。

他又补充说，哪一件展品会策展，哪一件不会，未作最后决定，因开馆时要保留新鲜感及保密。

唐英年表示，所有藏品可在网上自由参阅，有不雅的会打码，如果有人认为有作品违法，相信有关部门会主动接触他们，管理局一定会充分合作，任何作品如有违法，一定会依法处理。

他表示，如国安公署认为有展品违法，管理局一定会依法处理，因为所有人所有组织都要守法。他说，自己不是法律界人士，不能判断艺术家艾未未的作品是否违法。

唐英年说，自己是管理局第一个官方成员的主席，现在作为非政府成员的主席，所有事情都会负责，香港特首林郑月娥上星期曾表示对自己百分百信任，因为知道他不是逃避责任的人，比如他认为需要处理的事，就会会处理，会秉持把关功能，对任何策展都会以专业、客观、持平进行。

对于其他人的指控，唐英年说香港是自由社会，基本法之下有言论自由，在民主开放的社会，有不同的批评及声音是正常及健康，亦欢迎提出意见。另外，他说全国人大常委会将会讨论完善香港选举制度的决定，期望在完成讨论，会公布未来一年三场选举如何进行，现在他不适宜评论。

瑞士前驻华大使乌利希克在2012年捐赠给M+博物馆一副艾未未拍摄的作品，该照片摄于1997年，名为《透视研究︰天安门》，显示一人对北京天安门广场竖起中指。

新民党立法会议员容海恩上周三在立法会指出，该幅展品“对国家仇恨”，并批评港府用大量公款成立西九文化区，M+博物却展示涉违反国安法、“侮辱国家尊严”的艺术品。