中国从冠病疫情中迅速复苏，帮助该国在2020年下半年支配了全球贸易，同时，封锁使得外国对中国制造的商品——从电子产品到家用电器——的需求量大增。

但据相关企业和机构表示，海运时效和集装箱短缺的压力，让经由俄罗斯和中亚的陆路出口成为了有吸引力的选择。

《金融时报》透露，今年头两个月，超过2000列货运班列从中国开往了欧洲，是去年同期（疫情刚爆发时）的两倍。据中国官方数据，2020年中欧班列总开行量同比增长了50%，较2016年增长了六倍。

《金融时报》引述浙江义乌一家运动器械公司的销售人员Nina Fang表示，她的出口订单通常走海运。但自去年中期以来海运价格“飙升”，而且运输时间加倍，这导致她改用铁路运输。

“我们的主要客户在欧洲，比如法国和德国。他们抱怨说，运输时效太低，他们可能会考虑改用其他出口商。”

她并说：“现在我们的货物主要依靠中欧班列运输。”

根据欧盟统计局的数据，2020年，中国取代美国成为欧盟最大的商品贸易伙伴，中国输欧商品总额增长6%，至3840亿欧元（5174亿新元）。

铁路货运在总运输量中仍然只占很小的份额。今年1月，仅靠近上海的洋山港这一个港口就吞吐了近200万个20英尺集装箱，相比之下1月和2月铁路运输的集装箱总量为20.9万个。

不过，近期从东到西的陆路运输量激增，其背景是一艘集装箱船搁浅后阻塞了苏伊士运河，导致集装箱船运输被严重扰乱。



此外，陆路运输还受到“一带一路”倡议的助推。据报道，中国政府的这一国际基础设施战略强调“钢铁骆驼”的象征意义，并鼓励中国各省份补贴跨境铁路运输。

中国国有企业中铁快运在2017年增加了通往马德里和伦敦等城市的货运路线，尽管这些城市通常依赖已有路线。

荣鼎咨询分析师克拉茨(Agatha Kratz)提到围绕铁路运输的“公关”：“当‘一带一路’（在2013年）推出时，有许多围绕铁路的讨论。”她补充说：“当时它们在运行的唯一原因就是各地方政府的巨额补贴。”

中国各省近期特意对封锁期间需求较高的货物的运输进行了投资。今年2月，一列装载了50个车厢的洗衣机和其他家电的列车从江西省出发，开始了通往莫斯科的15天旅程。

位于上海和深圳这些大型港口城市、为小公司提供出口服务的专业机构表示，它们的一些客户正在改用铁路运输。

《金融时报》引述常驻上海的经纪人Fiona Wang表示：“如今，封锁期间所需的电子产品、健身器材和新冠相关的产品会选择陆路运输。它们的需求很大、很紧迫。而且它们……不适合空运。”她也提到了船期延误。

她补充说：“尽管中欧班列在不断增加运力，但仍然不够。”

另一名位于深圳的经纪人表示，在她的客户中，20%至30%都已从海运改为铁路运输，而且困扰海运的集装箱短缺也在影响陆路运输。

她补充说，她预计在全球疫情得到控制后，客户最终会回归海运。“目前的市场不太正常。”