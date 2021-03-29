分析：中概股掀回港上市潮 但纽约仍是股票交易主战场

美中政治紧张局势升级之际，在美国上市的中国公司纷纷赴香港进行第二上市。不过，从这些公司股票的成交量看，纽约市场表现仍明显占优。

《华尔街日报》指出，根据Dealogic的数据，自2019年11月阿里巴巴在香港进行里程碑式的首次公开募股(IPO)以来，有12家已经在美国上市的中国企业在香港进行了第二上市，总计筹资336亿美元（下同，约453亿新元）。最近一家在香港完成第二上市的中概股公司是搜索引擎运营商百度，而视频应用运营商哔喱哔喱于今天（29日）在香港交易所挂牌交易。

据报道，香港交易所将这些IPO称为中概股“回归港股”。这类交易应该会有一系列好处，例如，可以吸引在文化和语言上更接近这些公司的投资者，从而可能意味着享有更高的估值。这类上市交易也可以作为一种保险手段，防范更多中概股被踢出美国交易所的风险。

不过，这股中概股回归潮并未转化为相关港股的交易热潮。一项对Dow Jones Market Data和FactSet数据的分析显示，就10只已经在香港实现第二上市的中概股而言，2021年截至上周三，它们的港股日均交易量仅占其港股和美股日均交易量之和的12.5%左右。在阿里巴巴以及网易公司等其他一些较大型公司身上，这种失衡没那么极端，而对于一些规模较小的回归港股的中概股来说，这种情况十分明显。今年截至上周三，网易的港股日均成交量占其港股、美股日均成交量之和的27.5%左右。

一些购买此类港股的投资者发现，由于在香港市场找不到足够的买家，他们平仓时不得不将所持港股转换成美国存托凭证（ADR）。

对冲基金石壁投资管理（香港）董事总经理区伟志称，对于规模适当的基金来说，很难在成交额这么低的情况下交易股票。区伟志称，如果目标公司同时在香港和美国上市，他就主要交易在美国上市股票，即使这意味着要通宵不眠。

以万国数据为例，该数据中心提供商在美国上市股票今年以来的日均成交额约为1亿美元。相比之下，其港股的日均成交额约合1800万美元。

投资者表示，造成这一现象的部分原因是香港的交易成本较高。香港特区政府有关部门对大多数股票的买卖双方各征0.1%的印花税，并计划将此税率提高至0.13%，这意味着投资者每买入1万美元的股票，就要缴税13美元。而美国则没有印花税税种，因而美国股市对寻求快速买卖股票的高频交易员等投资者更具吸引力。

《华尔街日报》透露，香港股市成交乏力的另一个主要原因是：中国大陆的投资者大多被拒之门外。这些美港两地同时上市的公司均未被纳入连接香港与上海和深圳交易所的互联互通机制。最近几个月，大陆经此机制进行的投资已然激增，此前南下资金也曾提振过香港市场，比如在2015年初。

Invesco Hong Kong Ltd.投资总监William Yuen在提到互联互通机制时表示：“如果没有这个机制，我们肯定会缺少一个关键的投资群体。”但他称，随着时间的推移，流动性会有所改善，他认为这在一定程度上是因为投资者的整体持仓会更多地倾向于从美国转向香港。

投资者和分析师认为这种情况不太可能很快改变，因为大陆交易所希望企业通过发行A股在大陆上市。

华兴证券宏观与战略研究主管庞溟称，为了吸引在美上市的中国公司考虑把A股市场作为另一个上市地，上海和深圳的证券交易所不愿让大陆投资者能够投资在香港进行第二上市的公司股票，尽管其中一些公司已经达到被纳入互联互通机制的客观标准。

多年来，中国监管机构还担心允许企业发行太多股票可能引发大规模抛售，为此他们严格控制IPO和其他股票发行。石壁投资的区伟志称，在监管机构看来，如果有更多的公司上市，而资金池保持不变，那么整体估值会下降。

允许大陆资金涌入赴港第二上市股票可能会产生类似的效果，区伟志称，而且由于大量公司计划在香港第二上市，要让大陆打开闸门实际上越来越难。

香港交易所发言人表示，港交所期待着进一步提高香港股市的吸引力和竞争力，并在未来与相关各方讨论这方面的可能性。

霸菱中港股票投资总监方伟昌称，从历史上看，一家公司股票的成交量往往主要来自第一上市地。他以在伦敦和香港上市的渣打集团为例。

方伟昌称，最近进行第二上市的公司主要是为了消除可能在美国退市的风险。不过他表示，企业借此也能够引入新的投资者。他仍对互联互通机制最终将发生变化持乐观态度。

