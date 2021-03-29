台科技厂前总经理窃机密挖角助大陆厂被侦讯

台湾一名科技公司前总经理偷走公司机密文件，被中国大陆公司挖角后，这名前总经理也挖走工程师前往大陆协助设厂。台湾调查机关对嫌犯侦讯后，今天（29日）依违反营业秘密法罪嫌，将嫌犯移送地方检察署侦办。

据台湾《联合报》报道，这名林姓男子两年前疑似因与科技公司经营层理念不同离职，自行创业与母公司抢生意。他自创的公司与原公司经营项目一样，并挖走原公司六名专业技术工程师。原公司发现台湾和大陆的客户陆续转向林姓男子的公司进行往来，惊觉有异而提告。

台湾桃园市检调单位发现，一家大陆制造汽车机械公司华腾去年11月与林姓男子接触网罗，高薪挖角林姓男子前往大陆担任设厂顾问，并挖角另外三名专业技术工程师前往大陆协助设厂，利用从原公司偷来的自动化设备设计图面等营业机密文件，为华腾公司设置全自动化生产线。

检调单位声称，大陆方面补助300万元人民币（61万新元）及提供厂房土地3000坪入股。

桃园市调查处怀疑这家大陆公司挖角台湾人才、窃取营业秘密危及国安问题，经调查后发现，林姓男子自创公司经营项目与原公司相同，带走原公司六名专业技术工程师，后来又为华腾公司挖角三名专业技术工程师。

检调单位趁林姓男子返回台湾时，搜索林姓男子的公司，将他和八名工程师带回进行侦讯。