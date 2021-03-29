中国稀土价上涨 受缅甸供应担忧等推动

用于涡轮制造和电信行业等许多领域的稀土价格已经涨至近10年高位，而中国即将展开的环保核查和缅甸供应担忧将给涨势平添新动能。

据路透社报道，中国稀土协会发布的价格指数自去年10月至今年1月底大涨了40%以上，受供应风险推动，自1月底以来又涨了25%。供应风险在于两方面：邻国缅甸2月1日发生军事政变后局势不稳；中国主要稀土生产中心赣州的环保核查。虽然分析师称，缅甸尚未出现稀土供应中断，但市场担心该国发生政变后可能会出现断供。

稀土磁铁用于风力涡轮机和电动汽车，其中成分的价格自2020年第四季以来已经一飞冲天。涨价是因为需求旺盛，且市场担心主要生产国中国会想要限制稀土出口，并收紧对战略性行业的控制。Asian Metal数据显示，涨势延续到了今年，氧化铽和氧化镝价格分别上涨了36%和58%，触及2012年以来同月高点。

咨询公司Adamas Intelligence总经理卡斯蒂略（Ryan Castilloux）说：“目前稀土价格在中国很热，因为缅甸的供应很有可能中断。”但他补充道，这种情况尚未发生：“目前为止，我们在中国的消息人士证实还未发生这种情况。”

约半数中国重稀土原料来自缅甸，缅甸政变引发人们对供应中断的担忧，即便那些矿山位于由自治民兵控制的北部地区，未面临明显的威胁。但缅甸抗议者袭击中国在缅企业的电视画面，几乎无助于缓和疑虑。

尽管中国1月和2月稀土进口持坚，《环球时报》3月21日的一篇报导称原材料无法运出，不过未进一步探究这个问题。缅甸进口稀土主要流向江西省及其稀土王国赣州的国有厂商进行分离和加工，这样才可以被磁铁制造商利用。

咨询公司Roskill的经理梅里曼（David Merriman）说，目前来自缅甸的原料并未出现严重短缺，但任何中断对中国来说都将是“相当灾难性的”。

他补充说，如果出现这种情况，重启中国南方因环保原因而关闭的矿山，将是短期内填补这一缺口的唯一可行选项，尽管这会使中国政府整顿稀土行业的努力受挫。

中国五矿稀土和中国南方稀土集团在被问及供应中断时未予置评，中铝旗下稀有稀土股份有限公司暂未回复置评要求。

另外，卡斯蒂略认为，赣州新一轮环保核查可能在收紧供应过程中起到了更重要的作用，因这导致了小工厂停产。赣州政府机构上周召开了视频会议，安排北京方面要求的审查。

中国的稀土开采和冶炼有一段波折的环保记录，开采冶炼过程中产生了需要进行谨慎处理的有毒废物。2012年，中国称需斥资380亿元人民币(78.04亿新元)来修复对赣州造成的环境破坏。

浙江省一家中资汽车零部件生产商的消息人士本周告诉记者，稀土供应短缺影响了该公司向跨国客户的供货，不过该公司并不依赖进口，供应短缺是因为国内收紧控制。中国电动汽车电池制造商宁德时代和比亚迪在被问及缅甸造成的干扰时称，他们没觉得供应趋紧对生产造成了任何影响。