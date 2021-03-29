香港民众将巨额资金移往加拿大

去年中国实施《香港国安法》之后，香港民众将数百亿美元的资金挪移到地球另一端的加拿大。

据路透社报道，加拿大反洗钱机构FINTRAC统计，去年资金自香港银行业者流入加拿大的金额创下历史新高，约有436亿加元（465.74亿新元）的资金通过电子转帐转入加拿大。超过1万加元的转账交易都需向FINTRAC报告。

FINTRAC自2012年起记录这些数据，而香港资金移入加拿大则是创有数据以来的新高，这也初步证实在香港安全议题爆发之后，有大量资金逃离海外。加拿大银行业者Equitable Bank也告诉记者，2020年6月《香港国安法》实施之后，来自香港的存款激增。

2020年创纪录的转帐资金与2016年和2019年相比，分别增加了46%和10%。香港警方一年来冻结了几位与支持民主抗议有关人士的帐户，引发一些香港居民对资产安全性的忧心。

这股外流资金仅占香港2020年银行总存款的1.9%。但是，FINTRAC发言人吉布（Darren Gibb）说，数据捕捉到的仅是整体合法流入加拿大经济中的一小部分，很多交易并未被涵盖在内，比如通过虚拟货币转移的、金融机构之间转移的、或者低于1万加元的，都没有被包括进来。

香港金融管理局（HKMA）2月4日曾表示，银行业面对不少经营挑战，但没有银行反映有意撤离香港，金管局也没有见到资金流出香港。

除了资金转移外，从香港申请加拿大签证件数（不计入观光签证）2020年增长10%至8121件，暗示可能会有来自香港进一步的资金流动。预计英国与澳洲也是香港居民青睐的地点。

尽管有资金出走，但整体来说资金还是净流入香港，根据香港金管局数字，2020年存款总计增加5.4%至14.5万亿港元（2.51万亿新元）。

一名金管局发言人在回应资金流向加拿大的问题时说：“作为国际金融中心，香港资金经常来来去去，存在各种不同需求。”“这种情况是正常的，与国际金融中心的性质及功能相一致。”

分析师及银行界人士认为，中国大陆资金通过沪港通强势流入，以及去年对香港一些首次公开上市（IPO）股票的强烈买需，都对资金流入香港起到推波助澜的作用。