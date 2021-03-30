港台节目称台湾为“国家”被投诉 港府发出劝喻

香港电台的电视节目近日屡次遭人投诉，质疑节目内容偏颇。其中，《台湾故事III》的旁白以“两国的邦交”形容非洲国家布基纳法索与台湾的关系，遭到投诉。

据《星岛日报》报道，香港通讯事务局29日裁定，有关节目内容的准确性投诉成立，向港台发出劝喻。另外，香港电台顾问委员会同日举行会议，广播处长李百全上任以来首次出席，委员会主席林大辉表示，未来一年会筹划制作介绍大湾区生活、国家风光等的节目。

通讯局表示，日前接获两宗投诉，指有关节目将台湾描绘为“国家”并不准确，以及该节目有欠持平、煽动仇恨中华人民共和国和侮辱国家主权。有关节目题为“断交之后”，通讯局认为，节目中使用“两国邦交”和“断交”词语，意指台湾是主权国而可与别国建立正式外交关系，有关用语并不准确。

不过，通讯局认为有关持平的投诉不成立，因为节目并非涉及香港公共政策或备受公众关注而又具争议性，因此相关守则条文并不适用。

通讯局也指出，没有证据显示港台在节目中加入可能导致任何人基于民族、国籍或种族原因，而遭人憎恨、畏惧及或受到污蔑或侮辱。

因此，通讯局仅认为，有关节目不准确地使用“两国邦交”及“断交”的词语的投诉成立，向港台发出劝喻，敦促港台严格遵守《电视节目守则》中的相关条文。

另外，香港电台顾问委员会于昨早举行会议，委员会主席林大辉表示，港台近期正制作新节目，阐述过去百年的中国近代历史，未来一年会筹划制作介绍大湾区生活、国家风光等的节目；而港台也就《香港国安法》颁布制作节目解说法例的条文内容。顾问委员会亦建议港台应制作节目介绍国家的第十四个五年规划和2035年远景目标，和关于完善香港特别行政区选举制度的决定。

林大会称赞甫上任的广播处长李百全拥有丰富的公共行政经验，勇于改革和敢于承担，相信李百全有能力带领港台“正本清源”，肩负其公共目的及使命。

他指出，港台会全面接纳《香港电台的管治及管理检讨报告》的建议，并要制定具体工作进度时间表，而最优先处理的改革项目将是优化编辑管理、订立更清晰编辑流程，以及改善处理投诉机制。