香港有意修建“超级殡葬城” 与罗湖口岸隔河相望

香港政府有意在与深圳罗湖口岸隔河相望的沙岭建设集殡仪馆、火葬场及骨灰坛一条龙服务的“超级殡葬城”，港府近期计划再将议程提交立法会，完成“超级殡葬城”的兴建。

综合《文汇报》、东网、深圳新闻网等报道，港府的规划却面对深圳居民的反对。这是因为规划中的“超级殡葬城”与深圳商业中心罗湖仅隔了一条界河，最近距离仅约300米。

规划中的“超级殡葬城”距离深圳罗湖区仅约300米左右。（互联网）

“超级殡葬城”的计划于2013年提出，到了2015年，深圳开始出现不满声音，认为工程落成后，当地附近的民居需直视具“厌恶性”的殡葬城，对居民有较大的心理压力。

据中国法院网2015年报道，时任罗湖区南湖街道党工委书记、办事处主任，市人大代表梁锐在当年的深圳市两会期间就此提交提案，正式反应问题。

当时有居民担心，超级殡葬城的建设或将对罗湖一带的商业发展造成不小影响。有居民直言，“推开窗户看到的将是一片坟场，心里肯定瘆得慌”，并担心殡葬城会对居民的心理生理健康都造成影响。

香港立法会新界东议员、新民党副主席容海恩本月28日接受《文汇报》采访时则指出，单一兴建超级殡葬城与大湾区规划格格不入，港府应做好规划工作，完善区内的配套设置，并配合大湾区的整体发展。她补充，港府应订立一个更能配合大湾区发展的规划大纲，将殡葬服务考虑迁至远离人烟的区域，而深圳及香港两地之间宝贵的黄金发展的地段用于更有价值的地方。

对于“超级殡葬城”的兴建，容海恩表示曾与多位立法会议员同事交流意见，计划首次提交立会为2013年之初，当时香港市民对于大湾区的建设未有充分的留意，因而没有太多着墨及关注，可是随着国家2015年首次在“一带一路”中提出粤港澳大湾区构思，2017年国务院总理李克强亦将大湾区纳入《政府工作报告》中，2019年国务院公布《粤港澳大湾区发展规划纲要》，香港与深圳交界包括河套区、沙头角等地区发展成为香港配合大湾区发展的重要发展地带。

在立法会会议上，立法会议员陈克勤也批评，港府官员欠缺深港发展观念，长期将厌恶性设施如堆填区及坟场等，放在香港边境地带，并指香港要融入国家发展大局，不应将厌恶性设施放置于发展中心。

据了解，2017年立法会财委会批准拨款18.5亿港元（约3.2亿新元），于罗湖口岸附近的沙岭兴建前期工程，预料工程最快2021年第二季竣工。容海恩表示，时间将近，可以预期政府将向立法会申请拨款，过去除了区内的市民，甚至连对岸深圳亦有市民持反对声音，可是由于位置始终远离市区，因此反对声音只限于局部区域，未有成为主流意见。