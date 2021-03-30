职工跳高炉钢水轻生 包钢：或与股票亏损有关

一段中国包钢集团男职工跳高炉钢水自杀的视频昨天（29日）在网络热传，包钢集团今天发布通报称，该员工长期购买期货和股票，怀疑其自杀与亏损数额较大、负债过多有关。

网络流传的视频画面显示，男子在钢炉附近徘徊，探头张望10秒后一跃而下。《潇湘晨报》报道称，包头市应急管理局已证实上述事故。

“包钢集团”微信公众号今天（30日）发布《包钢钢管公司关于“324”王龙死亡情况的声明》。声明称，王龙，男，1987年7月出生，2010年7月参加工作，是包钢钢管公司炼钢工。王龙在3月24日夜班当班时失踪，钢管公司组织人员寻找，经调取后台监控录像，显示王龙于3月24日22:54在7号转炉挡火门处先将安全帽及手套扔下渣道，随即跳入渣罐身亡。

声明中说，公安机关初步调查后已排除刑事案件，系自杀，市应急管理部门也认为不属于企业生产安全事故。

声明指出，据工友反映，王龙性格内向，至今未婚，长期通过证券公司购买期货和股票，仅3月24日当日交易就亏损6万多元（人民币，约1万2300新元），怀疑其自杀与亏损数额较大、负债过多、无法偿还有关。

声明还说，对死者深表痛心，将做好家属安抚工作和职工心理疏导，下一步将积极配合公安机关调查，做好善后工作。