批加拿大“美国走狗” 中国外交官推特言论惹议

中国驻里约热内卢总领事李杨周日（28日）在经认证的推特账号上帖文，批评加拿大总理特鲁多最大的功绩就是破坏了中加两国的友好关系，把加拿大变成了美国的走狗。这则推特随即成为关注度最高的推特之一，截至目前得到了超过1800次转发和3300次点赞。

李杨在中国驻巴西里约热内卢总领事推特账号上上传了一张加拿大总理特鲁多的照片，并配文称，“小子，你最大的功绩就是破坏了中加两国的友好关系，把加拿大变成了美国的走狗。败家子!!!”

李杨在推特账号上传了一张加拿大总理特鲁多的照片，并配文称特鲁多为“败家子”。（推特截图）

该推文得到关注后，李杨还在评论区用中英文继续舌战网民。有网民留言说，“从这一反应来看，加拿大及其领导层对中共的判断是事实所在，而且仍然是正确的。”李杨回应时反问，“加拿大有其领导力吗？加拿大梦！?”

也有网民留言说，“我一直认为中国政府很聪明。显然，我想错了。”李杨则跟进回应，“很快你就会发现你没有错!“

还有网名提到，“停止绑架我们的公民”，他则回应，“释放孟晚舟!!!”。

在一名网民称加拿大在孟晚舟案上别无选择时，李杨说身为一名律师，他清楚的知道孟晚舟案没有法律问题，完全是美国迫使加拿大作出的肮脏事。

也有网民建议李杨，“同志，离卡莎萨（巴西的一种酒）远一点，这是失败的外交。”李杨则回答说，“亲爱的朋友，我讨厌用这种话。但是我们发现礼貌用语不起作用！这是他们懂的语言！”

还有网民用中文留言说，“想象一下中国的外交干部是怎么从龙永图掉到这种水平的 lol。”李杨则中文回答说，“想象一下你这条慕洋狗连lol的水平都达不到！白活一辈子，你真可怜！”

中国驻里约热内卢总领事李杨（图）在推特的发言引发争议。（中国驻里约热内卢总领馆官网）

中国官媒《环球时报》总编胡锡进昨晚发文指出，李杨的上述语言虽然“处于存在争议的敏感空间内”，但所说的情况是事实。

胡锡进还说，中美和中西冲突加剧，彼此的情绪都很激烈，使用的话语都在升级，美西方政治人物的言语也不断突破原有界限。蓬佩奥等人此前发表形容中国的语言更加极端。

胡锡进在文末还指出，许多外交官开通了社交账号，但没有一个人的推特账号可以代表中国外交风格的全貌。推特上的语言与公文语言应当有多大程度的一致性或差异性，这还是个比较模糊的领域。因此上述推特不应被夸大为一种标志性的动向。

