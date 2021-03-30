据报世卫报告称实验室外泄病毒“非常不可能”

一份文件摘要显示，由世界卫生组织(WHO)与中国就冠病病毒溯源的联合研究表明，病毒可能从蝙蝠经由另一种动物而传染给人类。而实验室外泄病毒是“非常不可能”的一项因素。

根据路透社报道，WHO对上述文件内容并未立即回复寻求置评的要求，但表示在会员国听取报告后，将于今天下午公布独立专家的完整报告。这份报告并不需要会员国的批准。

这项调查结果与先前WHO专家1至2月访问武汉后所说的结论相符。

报告表示，武汉研究冠状病毒的三个实验室“管理良好”、高质量的生物安全等级，在疫情发生的前几个月并没有实验室人员出现相似呼吸道疾病的报告。

报告表示，他们在后来的抗体血检中也没有验出SARS-CoV-2阳性。

“综上所述，我们认为这场疫情大流行溯源至实验室是非常不可能的，”报告表示。

关于病毒溯源仍有许多问题有待回答，研究小组提议对中国和东南亚的蝙蝠和穿山甲进行进一步研究。报告建议对其他已知会受冠病病毒感染的野生动物进行调查，包括麝香猫、鼬鼠与雪貂。

WHO总干事谭德塞承认收到报告，但不愿透露更多细节，他在日内瓦的新闻简报会中表示：“所有的假设都公开了，并准许完整与进一步调查。”

一名美国高级官员上周对记者表示，美国期望这项由WHO主导的调查要求对病毒进行进一步研究，可能包括再度访问中国。他希望是“以科学为根据”。

