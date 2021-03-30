中国申请中医专业可用医古文替代外语考试

中国国家发展和改革委员会社会发展司负责人孙志诚昨天表示，有关加快中医药特色的最新措施更加突出中医药管理政策要符合中医药自身规律特点，例如打破了以前申请中医专业学位一律参加外语考试的一刀切做法。

根据中新社报道，孙志诚在中国国务院新闻办公室当天下午举行的新闻发布会上介绍深入贯彻 " 十四五 " 规划，推进中医药振兴发展有关情况时并答问时作出上述表示。

据此前报道，中国国务院办公厅日前印发了《关于加快中医药特色发展的若干政策措施》。孙志诚说，该文件从夯实中医药人才基础、提高中药产业发展活力、增强中医药发展动力、完善中西医结合制度、实施中医药发展重大工程、提升中医药发展效益、营造中医药发展的良好环境等七个方面，提出了28条非常具体的政策措施。

孙志诚指出，这份文件的特点在于，更加突出了中医药管理政策要符合中医药自身规律特点，特别是针对长期以来行业反映比较突出的问题，要充分遵循中医药的规律特点，加大改革创新力度。

他举例表示，文件允许学术经验继承人用医古文替代外语考试，申请中医专业学位，这就打破了以前一律都要参加外语考试的一刀切做法。

再比如，文件提出要建立 “中医药理论、人用经验、临床试验”三结合的全新临床证据体系，在中药的新药注册评审过程中，更加突出中医药“人用经验”的证据作用。“因为有些方药，中国的老百姓已经用了几百年、上千年，不需要在动物试验中让小白鼠去‘点头’了。”孙志诚说。

他还表示，该文件更加突出对中医药技术价值的有效激励。通过建立有效的激励机制，引导医务人员主动用中医，扭转中医院 “西医化”的局面；进一步加大对中医药事业的投入力度。中央财政对中医药事业的支持力度在 “十四五”期间有望比“十三五”翻一番，这个力度是空前的。

孙志诚还介绍说，创新中西医结合医疗模式，在各类医院强化临床科室的中医医师配备，打造中西医结合的团队，开展中西医联合诊疗，鼓励科室间、医院间和医联体内部开展中西医协作。“要把中西医结合的工作成效纳入医院的等级评审和绩效考核”。

另外，孙志诚介绍说，要完善西医学习中医的制度，把中医药列为本科临床专业的必修课和毕业的实习内容，而且要增加课程、学时，试点九年制中西医结合教育。另外，还希望用五年的时间形成100个左右的中西医结合的治疗方案等。

