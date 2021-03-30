呼吁民众接种疫苗 中国街头俏皮标语走红

为推高疫苗接种率，中国各地进行大规模动员，其中包括在街头挂横幅标语，呼吁民众报名打疫苗。深圳盐田区东和社区桥东社康中心打出的一条疫苗宣传标语因俏皮且朗朗上口，昨天（29日）得到网民热烈关注。

据观察者网报道，这条受到关注的标语是“我们一起打疫苗，一起苗苗苗苗苗”，改编自热门流行歌曲《学猫叫》。“一起苗苗苗苗苗”也冲上了微博热搜，迅速走红网络。网民们直呼“自带BGM”、“太洗脑了”、“越哼上头了”。

网民们还顺着这条标语开始“填词大赛”，欢快地编起了新“歌词”，在微博上用文字唱起了“疫苗接种歌”。

贴出这条标语的东和社区工作人员对此回应说，标语是广告公司挑选的，为了传播的时候朗朗上口一点，呼吁公众接种疫苗，有利于疫情防控。

也有不少网友贴出他们拍到的疫苗接种标语，如“没接种疫苗的人会吃亏”、“今天是个好日子，打开了家门咱打疫苗”、“别等到一千年以后，你才打疫苗”等。

自去年12月15日中国正式开展重点人群疫苗接种工作以来，中国各地的疫苗接种工作正在稳步推进中。现在，全国累计疫苗接种已经突破1亿剂次。根据国家卫健委公布的数据，截至3月28日，各地累计报告接种新冠疫苗10661.3万剂次。

这与完成群体免疫屏障之间还有一段距离。专家强调，全民接种80%才能达到群体免疫屏障，即要接种10亿多人。不过，中国疾病预防控制中心研究员邵一鸣近日接受媒体采访时表示，中国现在每天疫苗接种能力是全球最高，可以达到1000万人。