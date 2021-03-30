谭耀宗：中国人大常委会全票通过修订《基本法》附件一二

全国人大常委会昨日（29日）起一连两日在北京开会，讨论修订《基本法》附件一、二，即特首选举以及立法会选举的方法。中国全国人大常委谭耀宗今早表示，人大常委会以167全票通过修订《基本法》附件一及二。

综合《明报》、《星岛日报》和香港电台报道，谭耀宗在表决后表示，立法会是香港政治架构的重要环节，这次方案中40、30、20的比例，不仅能确保爱国爱港者进入立法会，更重要的是令今后立法会可以发挥真正的角色，与特区政府既相互配合，又相互制衡和监督，并且共同坚守一国两制原则，维护中央权威和《基本法》的规定。

谭耀宗还说，此次修订在选举委员会中有两处变化，增加了爱国爱港团体、政协委员的名额，以及全国性组织代表的参与，亦恢复功能团体以团体票为主来选出代表，体现《基本法》的均衡参与原则，令选委会覆盖面更广。他又表示，区议会议员不再纳入选举委员会中，可让区议会“去政治化”。

他认为修订有坚实民意基础，进一步落实爱国者治港的理念，有力阻止乱港分子利用选举，进入选举委员会和立法会的企图。

香港特首林郑月娥今早在行政会议前见记者时预告，今日稍后会举行记者会，解说相关内容，以及公布有关修改选举制度的下一步工作。

林郑表示，全国人大常委会正为改革香港的选择制度召开会议，因此在人大对外公布决定前，未能发表任何内容的细节。

林郑月娥指出，特区政府支持有关的决定，亦有责任向市民解释，并短时间完成本地立法及未来三场选举。她重申此次的修改主要令香港选举制度符合一国两制原则，确保爱国者治港及效忠特区。

林郑月娥还说，修改选举制度非令选举走向单一化，民主派的人士只要确保效忠特区、拥护基本法、没有违反《香港国安法》及以服务香港市民为依归就可以参与选举。

中国人大本月11日通过有关修改香港选举制度的决定，包括将立法会议席增至90席；由直选、功能组别、选委会界别组成；选委会新增一个界别，并增至1500人，也会设立候选人资格审查委员会等。