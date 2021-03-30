官媒通报哈尔滨“电老虎” 三兄弟拥百辆豪车 被查扣现金近10亿

中国官媒央视昨天（29日）通报哈尔滨“电老虎”案列，揭露哈尔滨电业局李氏兄弟贪污巨额财产，拥有百辆豪车、房产69套，被查扣现金近10亿（人民币，约2.1亿新元）。

央视昨晚播出大型政论专题片《扫黑除恶——为了国泰民安》第四集《治乱清源》，曝光了黑龙江哈尔滨电业局李氏兄弟贪污涉黑的案件。

李氏兄弟中的老大李伟2010年任哈尔滨市电业局局长助理，兼任哈尔滨电力实业集团公司总经理。三年后，李伟被提拔为哈尔滨市电业局副局长，他的四弟李桐接任哈尔滨电力实业集团公司总经理。

中国官媒央视昨天通报哈尔滨“电老虎”案列，揭露哈尔滨电业局李氏兄弟贪污巨额财产的案件。（互联网）

调查人员发现，李伟拥有包括劳斯莱斯、宾利、悍马、限量版克莱斯勒猎兽、限量版老爷车光冈女王在内的上百辆豪车，总价值近亿元。而李桐则收藏了清代蓝底蟒袍、清代雍正年制黄地绿彩龙纹菱口盘、乾隆年制粉彩花卉大碗、石釉粉彩花瓶等多件珍贵古董。

李桐收藏的清代蓝底蟒袍。（央视截图）

除了豪车与古董，李氏兄弟在松花江还有一处豪华码头。更让人惊讶的是，李氏兄弟拥有的房产数量多达69套。

调查人员发现，这69套当中，其中有55套是在哈尔滨，然后分布在26个小区当中。这些房产和车位基本上遍布了哈尔滨所有的中高档小区，累计高达8亿的财产。这些房产、车辆都没有贷款购买，都是用现金直接全款购买。调查中，李氏兄弟被查扣的现金近10亿。

针对两人的巨额财产来源，2018年10月，哈尔滨市纪委监委根据群众举报成立专案组，对李伟、李桐的违纪违法问题展开了调查。根据线索双向移送反馈机制，两个月之后，纪检监察机关将李氏兄弟涉嫌黑恶犯罪的线索移送至哈尔滨市公安局，对案件展开同步侦办。

调查人员介绍，2018年的时候，哈尔滨很多用电企业都跟哈尔滨发改委，还有市委反应都在用电、办电、接电过程中受到阻碍，最后一直告到市委，经常开会就说怎么重点推进项目一到“电”那儿就卡壳。

警方调查发现，“卡壳”的不仅是企业用电，在哈尔滨的一些住宅小区里，也存在着一种奇怪现象。

这些小区居民用电被卡，原因是长期使用的是临时施工用电，而临时电无法承载高负荷的居民用电量。但正式电应该在原本在入住之前就已办好的。

调查发现，李伟从2010年至2016年间，负责管理电力配套费。按照政策，配套费工程应该向社会上所有具备资质的电力企业公开招标，但在李伟任职电业局副局长期间，公开招标大都变成他的个人指定。

每当有开发商申请供电，作为哈尔滨电业局副局长的李伟会先将配套费工程指定给下属企业哈尔滨电力实业集团公司，也就是由他的弟弟李桐接手，然后再走个形式，补齐招标流程。

李桐从李伟手中拿到工程后会分包出去，但肥水不流外人田，这些工程大都交给了自己的三哥李建。李建是李伟的亲弟弟，李桐的哥哥，大哥在电业局有权力，四弟在电力集团有工程，三哥李建在哈尔滨成立了多家电力安装企业，负责把权力和工程变现。

层层分包，不过是从李氏兄弟的手中传来倒去，利润始终没有转出李氏兄弟的口袋。专案组调查发现，除了需要招标的配套费工程，那些用电单位可以直接委托施工方的工程也没有脱离李氏兄弟的黑手。由于掌控着验收送电这个最后的环节，想要承包电力工程就必须过李氏兄弟这一关，不让李氏兄弟经手，用电单位和企业就会遭到敲诈勒索和暴力威胁。

随着案件调查的深入，警方查明李氏兄弟分包的配套费工程总价达31.6亿余元，通过非法手段竟然垄断了当地电力系统77%的份额。李氏黑恶势力俨然成为了“电霸”，在不断膨胀中，自我感觉可以在哈尔滨供电领域一手遮天。

李氏三兄弟犹如三头恶虎长年盘踞在哈尔滨电力行业，成为阻碍当地民生改善与经济社会发展的“毒瘤”。2019年6月，中央扫黑除恶第14督导组进驻黑龙江，重点督办李伟李桐案件，要求在打财断血上持续发力，深挖背后的“保护伞”。2019年7月，全国扫黑办将“李氏三兄弟案”列为挂牌督办案件，要求查办一案、带动一片，以扫黑为切口，深挖乱象根源，整顿行业漏洞。

经过近两年的侦查，公安机关共抓获犯罪嫌疑人155名，查处刑事案件308起，李氏三兄弟共涉嫌故意伤害、非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、聚众淫乱等24项刑事犯罪，共形成3285本卷宗，可以铺满五个篮球场。

2020年10月30日，哈尔滨市中级人民法院公开宣判，对被告人李伟以组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪、寻衅滋事罪等20项罪名，被告人李桐以组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、强迫交易罪等18项罪名，数罪并罚，均判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。