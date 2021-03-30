货拉拉CEO承诺未来两年投入超6亿人民币用于安全提升

继3月11日上线行程录音、开始安装“安心拉”智能行驶记录仪后，货拉拉今天再次宣布上线行程位置保护、升级逾期订单预警和安全中心功能。货拉拉创始人兼CEO周胜馥还强调，未来两年将投入超过6亿元（人民币，约1.23亿新元）用于安全提升。

根据澎湃新闻报道，周胜馥向公司全员发布《长沙坠车事件的反思》内部信宣布了上述内容，并强调货拉拉将尽公司之力做好安全工作。

据了解，货拉拉此次全面升级了“安全中心”，在跟车及搬家订单场景中，“安全中心”开启录音保护、位置保护、紧急联系人、号码保护、行程分享等功能。如用户坚持在夜间（20时至次日6时）跟车，则必须填写紧急联系人或跟车人信息，用户可将进行中的订单行程分享给紧急联系人，也可分享给亲友，点击行程链接便可查看实时车辆位置。

此外，货拉拉还在跟车订单场景中上线了“行程位置保护”功能。行程中的车辆一旦出现夜间高危偏航、夜间高危异常停留等情况，“安全中心”将由蓝色变成红色预警状态并发送预警消息，同时安全专线客服将及时介入。

伴随着整改措施的落地，周胜馥在上述信中反思了长沙坠车事件，并同步了公司在提升安全方面的规划。

周胜馥表示，长沙坠车事件货拉拉“难辞其咎”，他完全接受对他本人的批评，但因为此次事件，连带货拉拉司机群体被打上负面的标签，则让他十分愧疚。

周胜馥坦陈了他在此次事件的心路历程，在事件发生后，他曾一度想关停搬家业务，因为搬家占整体业务的比重低，但风险却很高。不过最终他认为“关停实际是在掩盖问题”，作为一家全国性的平台，公司必须承担不容回避的社会责任，而解决社会问题，正是企业存在的价值。

信件中还同步了货拉拉在未来两年的安全规划。今年年底，“安心拉”智能行驶记录仪将覆盖货拉拉50%以上订单，同时，在搬家订单日均超过1000单的城市将做到跟车订单100%覆盖。

此外，货拉拉在员工安全意识教育与提升、司机安全培训、智能车载硬件铺设、保险与事故处置、安全人力配置等方面将持续加大投入，未来两年在安全方面投入将超过6亿元（人民币），并征集社会意见不断改进。