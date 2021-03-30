中国人社部专家：延迟退休不会“一步到位”

中国人社部中国劳动和社会保障科学研究院院长金维刚表示，称延迟退休改革不会“一步到位”，而是采取渐进式改革，用较小的幅度逐步实施到位，每年延迟几个月或每几个月延迟一个月，节奏总体平缓。

金维刚接受《人民日报》采访时指出，中国人均预期寿命已由新中国成立初的40岁左右提高到2019年的77.3岁，其中与退休年龄直接相关的城镇居民人均预期寿命已超过80岁。与之相对照的是，中国职工法定退休年龄1951年确定后，70年没有调整。因此，有必要根据人均预期寿命的提高对退休年龄制度进行适当的调整，使两者能够科学匹配。

金维刚说，在人口老龄化趋势加快的背景下，如果退休年龄不作调整，意味着工作的人越来越少，退休的人越来越多，对经济社会的影响是显而易见的。

从受教育年限普遍增加看，新增劳动力中接受过高等教育的比例超过一半，劳动者平均受教育年限已达13.7年，开始工作的年龄不断推后。在退休年龄不变的情况下，平均工作年限缩短导致人力资源浪费、人力资本利用率降低，特别是在高校、科研机构等高学历人员集中的单位和行业，情况更为突出。

金维刚分析，小步调整，简单理解就是延迟退休改革不会“一步到位”，而是采取渐进式改革，用较小的幅度逐步实施到位，每年延迟几个月或每几个月延迟一个月，节奏总体平缓。

他说，改革前期，临近退休的人，只会延迟一个月或几个月，对个人工作、生活的影响不会太大。对于年轻一些的劳动者，延长的幅度虽然大一些，但距离退休的时间较长，是10年、20年后的事情，那时候的社会环境、生活水平和人们的健康状况、心理状态等都会发生很多变化，个人也有比较多的时间来调整和适应。

弹性实施，也就是说延迟退休不会搞“一刀切”，不是规定每个人必须达到延迟后的法定退休年龄才能退休，而是要增加个人自主选择提前退休的空间。这也是延迟退休改革最大、最重要的一个特征。

客观地讲，不论是从不同职业群体、不同岗位的就业稳定性和工作强度看，还是从个人身体状况、家庭需求和价值追求看，都存在较大的差异，由此产生的诉求各不相同。延迟退休改革，应该充分考虑这种多元化需求。

金维刚认为，分类推进，意味着延迟退休不是“齐步走”，而是要与现行退休政策平稳衔接。实施延迟退休改革将区分不同群体，采取适当的节奏，稳步推进，逐步到位。对于现有不同职业、地区、岗位存在的一些政策差异，改革后也会保持政策延续性，确保政策调整前后有序衔接，平稳过渡。

统筹兼顾，即延迟退休不能“单兵突进”。退休年龄问题涉及经济社会方方面面，因此，延迟退休改革是一项系统工程，与之相关的配套和保障政策措施非常多，需要统筹谋划、协同推进。一方面，过去一些与退休年龄相关的政策，要随着延迟退休进行相应调整；另一方面，延迟退休改革也会带来一些新的机遇、问题和挑战，需要有相应的配套措施及时跟进。

