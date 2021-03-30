中国人大常委会全票通过香港选举制度修订

中国全国人大常委会今天（30日）全票通过新修订的香港《基本法》附件一及二，即特首选举以及立法会选举的方法。中国国家主席习近平分别签署主席令公布，明起施行。

据新华社消息，全国人大常委会第二十七次会议上午在北京人民大会堂闭幕。会议经表决，全票通过新修订的《中华人民共和国香港特别行政区基本法附件一香港特别行政区行政长官的产生办法》、新修订的《中华人民共和国香港特别行政区基本法附件二香港特别行政区立法会的产生办法和表决程序》。

中国国家主席习近平分别签署第75、76号主席令予以公布，自2021年3月31日起施行。

报道称，常委会组成人员167人出席会议，出席人数符合法定人数。

全国人大常委会昨起一连两日在北京开会，讨论《基本法》附件一、二修订。中国全国人大常委谭耀宗今天早些时候表示，人大常委会以167全票通过修订《基本法》附件一及二。

综合香港媒体报道，谭耀宗在表决后表示，立法会是香港政治架构的重要环节，这次方案中40、30、20的比例，不仅能确保爱国爱港者进入立法会，更重要的是令今后立法会可以发挥真正的角色，与特区政府既相互配合，又相互制衡和监督，并且共同坚守一国两制原则，维护中央权威和《基本法》的规定。

谭耀宗还说，此次修订在选举委员会中有两处变化，增加了爱国爱港团体、政协委员的名额，以及全国性组织代表的参与，也恢复功能团体以团体票为主来选出代表，体现《基本法》的均衡参与原则，令选委会覆盖面更广。

他还说，区议会议员不再纳入选举委员会中，可让区议会“去政治化”。

香港特首林郑月娥今早在行政会议前见记者时也预告，今天稍后会举行记者会，解说相关内容，以及公布有关修改选举制度的下一步工作。

林郑还说，修改选举制度非令选举走向单一化，民主派的人士只要确保效忠特区、拥护基本法、没有违反《香港国安法》及以服务香港市民为依归就可以参与选举。

中国全国人大本月11日通过有关修改香港选举制度的决定，包括将立法会议席增至90席；由直选、功能组别、选委会界别组成；选委会新增一个界别，并增至1500人，也会设立候选人资格审查委员会等。

