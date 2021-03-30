央视热评香港选举改革：“一国两制”进入新阶段

中国人大常委会今天（30日）全票通过修改《基本法》附件一及附件二，即行政长官及立法会的产生办法。其中行政长官的选举委员会人数从1200人增加至1500人，立法会分布为“40-30-20”，即选委会占40席、功能界别占30席、地方直选占20席；同时，立法会中区议会的功能界别席位也被取消。

央视同日发表题为《香港由治向兴 “一国两制”进入新阶段 》的热评，直言中国在不到一个月时间内，于国家层面完成决定、修法，显示出完善选举制度的急迫性与重要性。

评论指出，2019年香港发生“修例风波”，破坏社会秩序，再加上去年立法会选举因疫情影响延期。在此情况下，北京迅速出手，先制定香港国安法，然后让第六届立法会延任，并明确“爱国爱港者治港，反中乱港者出局”的政治规矩。这次修改《基本法》，是在上两步的基础上，“进一步扎紧香港治理的篱笆”。

评论指出，从人大决定到常委会修法再到特区政府本地立法，分三步走，“全新的政治生态最终将在香港喷薄而出”。

文章认为，在全新的政治生态下，那些干预香港政治事务、阻碍落实“一国两制”的外部势力“将再无藏身之处”。同时，侵犯中国主权安全利益、破坏香港繁荣稳定的人也将从管治体制中被彻底清除，而爱国人士，具有各种专业资格的各界代表，积极在内地议政的全国政协委员等，将会被充实到选举委员会中。评论指，这些人能广泛代表香港民情，发挥下情上达、上情下达的中枢作用，为香港治理保驾护航。

评论最后指出，在全新的政治生态下，更多具有治理思维和能力的爱国人士将会进入香港的管治体系，共谋共建，妥善解决包括就业、住房在内的民生问题，推动香港由治及兴，开启“一国两制”的新时代。