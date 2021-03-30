港澳办：改革选举制度为“爱国者治港”提供保障

中国全国人大常委会今天（30日）全票通过新修订的香港《基本法》附件一及二，即特首选举以及立法会选举的方法。中国国务院港澳办随后发声明称，修订修补了香港特别行政区现行选举制度的漏洞和缺陷，对行政长官和立法会产生办法作出系统性完善，将为全面准确贯彻“一国两制”方针、“爱国者治港”、确保香港长治久安提供坚实制度保障。

据新华社消息，港澳办的声明表示，修订案充分体现了落实“爱国者治港”原则的立法精神，“政权由爱国者掌握，这是基本的政治原则，天经地义，举世皆然”。

声明说，香港的政权机关和治理机构必须始终牢牢掌握在爱祖国爱香港的人手中，唯其如此，“一国两制”的根本宗旨才能得到不折不扣的贯彻落实，香港才能彻底消除外部势力及其政治代理人策动“颜色革命”造成的风险，走出政治纷争无休无止、激进势力不断滋长的险境。

声明指出，循序渐进发展香港民主制度是中央政府的一贯立场。香港的民主制度绝不照搬其他国家和地区的政治模式，必须符合“一国两制”方针，把维护中央的全面管治权与保障特别行政区的高度自治权有机结合起来；必须从香港的实际出发，有利于促进香港资本主义经济发展，保障社会各阶层、各界别、各方面均衡参与；必须以提高特区治理效能为追求，有利于实现良政善治。

声明强调，全国人大及其常委会对香港选举制度作出的修改必须得到全面执行。下一步，香港特别行政区政府将按照全国人大有关决定和全国人大常委会有关修订对本地有关法律作出修改，并依法组织、规管相关选举活动。希望香港社会各界全力支持特区政府和立法会早日完成有关工作，为如期举行各类选举创造条件。

中联办今天也发表声明称，通过修订议案标志着“爱国者治港”原则有了重要制度性保障，也表明符合香港实际的民主制度进入了新的发展阶段。

声明表示，对于完善香港选举制度，中央政府高度重视港人意见，全国人大作出有关决定后，中央有关部门在港举办百场座谈和走访约谈，专门就立法工作征询民意，香港社会对尽快落实“爱国者治港”原则、完善选举制度，表达了强大共识。

声明还说，完善香港选举制度是一项系统工程，不折不扣地落实全国人大决定和人大常委会修法，是香港特区行政机关、立法机关以及社会各界的共同责任。