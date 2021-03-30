栗战书：中央对港全面管治权将有效落实

中国全国人大常委会今天全票通过香港选举制度改革安排。全国人大常委会委员长栗战书表示，随着香港选举制度的完善和实施，中央对香港的全面管治权将得到有效落实，香港特别行政区治理效能将显著提高，各种深层次问题将得到有效解决。

据新华社报道，栗战书在全国人大常委会第27次会议闭幕会上强调，完善后的香港选举制度，对香港特区选举委员会进行重新建构并增加赋权，调整和优化选举委员会的规模、组成和产生办法，继续由选举委员会选举产生行政长官，并赋予选举委员会选举产生较大比例的立法会议员和直接参与提名全部立法会议员候选人的新职能，建立健全有关候选人资格审查制度机制等，形成了一套符合香港法律地位和实际情况的民主选举制度。

栗战书指出，全国人大及其常委会对香港特区和行政长官落实全国人大有关决定和修订后的香港基本法附件一、附件二，都提出了明确的要求。香港特区要依法及时修改本地有关法律，抓紧落实完善香港选举制度的有关事宜，依法组织、规管相关选举活动。有关方面要加强宣传阐释工作，讲清讲透完善香港特别行政区选举制度的重要性、必要性、合法性，为法律实施营造良好政治和舆论环境。

今天闭幕的全国人大会议全票通过了新修订的《中华人民共和国香港特别行政区基本法附件一香港特别行政区行政长官的产生办法》、新修订的《中华人民共和国香港特别行政区基本法附件二香港特别行政区立法会的产生办法和表决程序》，中国国家主席习近平分别签署主席令公布，将于明起施行。