邓中华：将反中乱港者排除出特区管治架构

中国全国人大常委会今天全票通过香港选举制度改革安排，中国国务院港澳办副主任邓中华表示，此次改革就是要将反中乱港者排除出香港特区的管治架构。

据中国央视新闻报道，邓中华接受专访时说，此次改革主要是为了堵塞香港特区现行选举制度中的漏洞和缺陷，构建一套符合香港实际情况、与“一国两制”实践要求相适应、具有香港特色的民主制度，是对香港民主制度的优化和发展。

邓中华表示，修订的重点是调整优化选举委员会的构成，赋予它新的职能。

他指出，在选举委员会中强化了国家利益的代表，有利于选委会在履行职能时从国家和香港的角度考虑问题，作出符合国家和香港利益的选择。对选委会界别分组做了优化和调整，反映了香港社会政治经济情况的发展变化，体现了均衡参与原则，也进一步增加了基层利益代表的声音。

对于此次有关修订设立候选人资格审查委员会，邓中华表示，这是确保最终选出的行政长官和立法会议员是真正符合候选人资格要求、有较广泛代表性和认受性、有能力的爱国者，确保其在履职过程中能够较好地将界别、团体或地区利益与香港社会整体利益和广大居民根本利益结合起来。

邓中华强调，此次改革就是要将“爱国者治港”的根本原则法律化、制度化，“就是要将反中乱港分子排除出香港特别行政区的管治架构，就是要杜绝反中乱港分子继续堂而皇之地坐在立法会的议事大厅里搞反中乱港活动”。

但他也指出，强调“爱国者治港”不是搞“清一色”和“一言堂”，绝不是说不能对特区政府的施政提出不同甚至反对的意见，任何有意愿参选的人士，只要符合“爱国者”标准，获得足够提名和候选人资格审查委员会对其资格的确认，都可以参选并依法当选。

