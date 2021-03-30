中国驻澳大利亚新领馆开幕 引发百人抗议

中国在阿德莱德新设立的领事馆30日开幕，有群体聚集到领事馆外，抗议南澳大利亚州州长马歇尔（Steven Marshall）为中国政府“铺开红地毯”，并质疑该领事馆是中国政府设立在当地的间谍行动基地。

据天空新闻网报道，新设立的中国领事馆位于马歇尔的选区内，由于该州在澳大利亚国防部署中发挥重要作用，因此领事馆引起当地民众和政治人物的高度关注。抗议队伍约有100人，主要抗议者是持续关注中国行动的群体。据他们表示，中国领事馆外围不但具备大栅栏防护，还装有安全摄像头，并有10名工作人员。

澳大利亚独立参议员帕特里克（Rex Patrick）表示，鉴于近期北京政府与堪培拉政府之间的贸易争端，他谴责马歇尔“正在选区内与敌人集结同盟”。

澳大利亚《金融评论报》3月29日报道，澳大利亚国防助理部长哈斯蒂（Andrew Hastie）指出，澳大利亚政府削减对国会IT和电子邮件服务的访问，旨在阻止外国黑客发动的网络攻击。但没料到澳大利亚国会网络系统崩溃，促使该国九号电视台发生中断。哈斯蒂认为，攻击可能来自中国，当局正展开电子邮件服务调查。

哈斯蒂表示，“网络瘫痪问题与外部黑客有关，因为一旦发现有危害安全的网络行为，与澳大利亚政府有联系的系统就会被紧急切断。这起网络攻击非常有可能来自外国，最有可能是来自中国”。