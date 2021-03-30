台民调：朱立伦“最适合”当国民党主席 江启臣韩国瑜分列二三

国民党主席将于7月改选，昨天最新民调出炉，外界认为最适合当下届国民党主席的是前新北市长朱立伦，现任党主席江启臣排名第二，前高雄市长韩国瑜为第三；在蓝营支持者方面，第一也是朱立伦，但排名第二则为韩国瑜，第三为江启臣。

台媒《美丽岛电子报》昨天发布3月国政民调，在蔡英文信任度上，59.4％的受访者信任蔡政府的执政，不信任为36.3％；蔡英文执政满意度上，满意蔡政府执政的为59.3％，不满意为38.1％。至于行政院长苏贞昌施政满意度，53.5％的人民满意，不满意为42.1％。

此外，这份民调也调查即将到来国民党主席选举，人民认为最适合的人选为谁？调查结果，最高为朱立伦的53.2%，其次为江启臣24.8%、韩国瑜为17.3%、智库副董事长连胜文为15.7%、孙文学校总校长张亚中为3.1%，资深媒体人赵少康则因恢复党籍未满一年，不符合参选资格未被纳入。而在国民党支持者眼中，有60.4%的受访者认为，朱立伦最能够领导国民党为民众监督执政党，其次是韩国瑜的41.5%、江启臣的30.6%、连胜文的24.8%和张亚中的1.7%

至于谁担任国民党下一届党主席对两岸关系的立场最被台湾人民接受，结果显示，朱立伦同样以50.6%，超过五成的支持度夺冠，其次为江启臣25.5%、韩国瑜18.6%、连胜文16.7%、张亚中3.6%。国民党支持者方面，55.5%认为是朱立伦、其次是韩国瑜的39.3%、江启臣的31.6%、连胜文的28.0%和张亚中的3.8%。