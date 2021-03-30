大陆军机绕飞 台国防部称有应对底线与原则

中国大陆解放军军机近日频繁在台湾空域活动，台湾军方今天表示，空军评估威胁状况有底线与原则，不会使军方后勤过度损耗。

据台湾《自由时报》报道，根据台湾国防部昨天公布的即时军事动态，大陆歼-10、歼-16共八架战斗机，以及一架空警-500预警机和一架运-8反潜机自台湾西南空域进入台防空识别区。

另外，日本防卫省统合幕僚监部昨晚发布消息称，大陆一架运-9预警机和一架运-9情报收集机从东海穿过冲绳本岛与宫古岛之间宫古海峡进入太平洋，往返飞行。日本航空自卫队战机紧急升空应对。

但因台湾方面未将这两架军机飞行路径纳入“即时军事动态”，因此可能未进入台湾防空识别区，也无法知悉其是否和进入台西南空域的大陆军机会合。

对此，台湾国防部发言人史顺文今日在记者会上表示，针对台海周边动态，台湾军方都有掌握并以战备相关规定应处，以维护国安。至于大陆进行针对性军事演练，台军面对各种状况，都会以“料敌从宽”原则评估，并就敌可能行动研讨各项准备。

台湾空军参谋长黄志伟表示，空军会评估威胁情况，并有“底线与原则”，且手段多变，灵活快速机、慢速机、防空导弹、电战部队等“高低配”，不会对军方后勤造成过度损耗。

此外，台湾空军两架F-5E战机本月22日疑在屏东近海擦撞失事，致一名飞官殉职、一名飞官失联，空军各型军机也全数停飞进行特检。黄志伟今日表示，除了F-5E/F战机之外，其余各型军机将在今明两天进行任务总提示，随后恢复部队运作；F-5E/F战机则预计在4月6日、7日左右逐渐复飞。