中国欧盟商会：H&M应当保持低调静待风波消退

中国欧盟商会主席伍德克(Joerg Wuttke)表示，中国人针对H＆M等品牌拒绝使用新疆棉花产生的愤怒终将消逝，但企业仍会面临各种政治问题带来的风险。

根据彭博社报道，“该发生的事真的就让它发生好了，保持低调静待风波过去然后重新来过”，伍德克今天接受采访时说，“中国用户热爱欧洲产品和品牌，我想纺织品也是一样。”

上周，中国社交媒体用户发起了一波抵制H&M的浪潮，中国网民在网上挖出了一份该公司先前发布的声明。声明称，出于对强制劳动的关切，H&M将拒绝使用来自新疆的棉花。

耐克和阿迪达斯等其他西方品牌也因承诺不使用新疆棉花而激怒了消费者。

这家公司随即遭到了共青团中央和中国军方以及许多其他中国官方媒体的猛烈抨击，H&M在中国一些中小城市的店面还遭遇了封店厄运。

伍德克说，伴随中国经济从冠病疫情中的快速复苏，中国市场“拯救”了许多公司，但这些公司“同时也面临这一类的政治压力。”

他说，从长远来看，这种反弹可能会损害中国，因为它危及中国的就业，“中国肯定也难以全身而退。”

另据“新华视点”官方微博消息，有记者在今天的外交部例行记者会上问及中国网民对H&M等企业的抵制行为背后是否有中国政府推动，外交部发言人华春莹表示，每个人都有自己的脑袋、自己的思想，不能一看到网上有一些你不喜欢、不愿意听到的言论，就认为是中国政府要求的、指使的。这是对中国存在的严重误解和偏见。

华春莹说，中国有14亿人民，每个人都有自己的脑袋、自己的思想，每个人也都有在网上表达自己想法和感受的权利。“这个事情的是非曲直非常清楚。中国人民、中国消费者有权利做出自己的选择。”