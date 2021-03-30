沈飞寻求航母舰载机技术突破 并要试产下一代战机

沈阳飞机工业（沈飞）最近宣布技术突破计划，以确保成功研制新型四代隐形战机，并将在今年试产。同时，沈飞也准备研发下一代战机。

据官媒《环球时报》29日报道，中方有意将研制隐形航母舰载战机。有“中国歼击机摇篮”之称的沈飞上周在微信公众号上也发布声明，公开了2021年的工作计划。

声明中说，将藉由提升积层制造，控制表面电磁缺陷，还有自动化纤维放置等相关技术，在第四代战机计划上追求突破，以成功研制这款战机。

虽然声明中并未明指是哪款战机，但附上了FC-31“鹘鹰”战机的照片，这也是目前所知，沈飞打造的唯一第四代战机。

而《航空知识杂志》主编兼知名航空博主王亚男说，认为声明中所指的是改良型FC-31是有道理的，因为目前的版本只是原型。据他推测，中方海军未来需要在航母上有较先进的战机，而为这量身订制的FC-31是个好选择。

此外，沈飞也宣布，它也在探索下一代战机，包括研究如温度调适，以及结构与功能整合等技术。声明中说，随着沈飞进行试产与研发，下一代战机将逐渐成形。

据美国“防务新闻”网站（Defense News）此前报道，美国空军作战司令部（Air Combat Command）司令凯利（Mark Kelly）2月曾透露，美国正在研制下一代战机，但进展可能落后中国。

此时沈飞宣布在探索研发下一代战机，意味着中美在军事上的竞争还将持续。