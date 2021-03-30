【视频】中国官媒反击西媒 驳斥新疆有“留守儿童”

中国与美国等西方国家关于新疆人权问题的争论蔓延，双方媒体也卷入论战中。美国有线新闻网（CNN）上周四（25日）在其官方油管（YouTube）频道上传了一段有关新疆“留守儿童”的视频。

该视频引述国际特赦组织的报道称，中国对新疆维吾尔族穆斯林的政策分裂了数以千计的家庭，一些儿童被禁止离开新疆，无法与居住在海外的父母团聚。

视频显示三名CNN记者前往新疆喀什，行程一路被人跟踪，并冒充一名新疆儿童父亲的朋友，对一个家庭进行了暗访。

在视频中，10岁的维族女孩说，她自2017年起就没有跟父亲说过话，他们的护照也被收了。当CNN记者问她“现在想跟爸爸说什么话吗？”，女孩哭了起来，诉说现在妈妈不在身边，爸爸也不在……"。他们避谈CNN记者提问有关母亲是否被送到教育营的问题，接着，这次采访因惊动了官员而中断。

隔天，中国央视新闻旗下的中国环球电视网（CGTN）也在官方油管发布视频，驳斥CNN的报道。

视频的配文曾：“CGTN记者前往新疆喀什，采访了当地的一个普通家庭。之前，三名CNN记者曾冒充孩子爸爸的同学不请自来，并制造恶意抹黑新疆的假新闻。来看当事家庭成员如何发声！”

根据中国官方的视频，CNN暗访的维族女孩叫穆合丽萨·马木提。她的父亲马木提·阿布都热依木2009年取得硕士学位后，在新疆结婚，并与新婚的妻子去了马来西亚。女孩的祖父回忆说，2009年到2013年间，马木提·阿布都热依木每年都会回来一次。2015年，马木提·阿布都热依木的妻子木艾热木·阿布来提带着两名孩子回到喀什。2019年，木艾热木·阿布来提因涉嫌煽动民族仇恨罪被捕，穆合丽萨·马木提和6岁的弟弟就由祖父母抚养。

穆合丽萨·马木提在CGTN的镜头前用流利的汉语说，三名上门的“叔叔”（指CNN的记者）问她和家人想不想到澳大利亚跟爸爸团聚，她回答说，他们不愿意，他们想留在喀什、留在新疆。

她的祖父也在镜头前用维语对儿子喊话说：“如果你完成了学业，就回家吧。我和你妈妈都老了，这里才是你的家，你的两个孩子也在这里，你应该自己抚养你的孩子。”