中国农行称其不存在显著资本补充压力

按资产计中国第三大银行--农业银行行长张青松今天称，在系统重要性银行新规发布后，该行经过研究和判断认为，其不存在显著的资本补充压力，2021年不准备有较大数额的资本发行计划。

据路透社报道，张青松在线上业绩发布会上并指出，未来该行将以内生性方式来补充核心资本，依靠自身积累支持未来的发展；并加强资本节约，强化资本回报、资本约束的内部经营体制。

净息差方面，他表示，2021年净息差仍面临一定压力；一季度贷款重定价主要体现在住房按揭贷款方面，预计拉低净息差2-3BP（基点）。

“考虑到贷款边际利率偏低，贷款LPR（贷款市场报价利率）重定价等因素，贷款收息率仍将延续下行趋势。”他称，“但随着边际利率逐步稳定，收息率降幅可能趋缓。”

存款端方面，综合考虑存款定价的行业自律越来越严格，高成本存款创新产品压降的空间有限，存款定期化明显等因素，存款付息率进一步下降的空间比较小。

他指出，未来该行将强化贷款差异化风险定价，适度提升个贷占比和中长期贷款占比；适度增加贷款占全部资产的占比；优化期限和产品结构，大力控制负债成本。

去年四季度以来，信用债违约情况愈演愈烈，但张青松表示，截至2020年末，农行自营投资和理财均不持有相关违约债券。

农行副行长张旭光在同一场合指出，该行普惠小微企业延期还本付息贷款规模相对有限，且拨贷比高于全行平均水平，风险抵补能力较好，不会对该行资产质量造成较大影响。

农业银行今天公布，去年归属于母公司股东净利润为2159.25亿元人民币（约442.97亿新元），同比增长1.8%，增幅创2015年以来新低。