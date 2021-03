下午察：骂加拿大总理“ 败家子 ”的中国外交官

“小子,你最大的成就便是摧毁中加间的友好关系,并让加拿大成为美国的走狗。败家子!!!”

(Boy, your greatest achievement is to have ruined the friendly relations between China and Canada, and have turned Canada into a running dog of the US. Spendthrift!!!)

中国驻巴西里约热内卢总领事李杨前天(3月28日)在推特发出上述贴文,称加拿大总理特鲁多最大的成就是摧毁中加友好关系,并让加拿大成为美国走狗,更以“小子”“败家子”称呼特鲁多。

这条推文一发出后,马上引来大批网民在底下留言,纷纷指李杨宛如骂街、缺乏外交礼仪等等。

李杨在推特上传了一张加拿大总理特鲁多的照片,并配文称特鲁多为“败家子”。(推特截图)

面对网民的集体炮轰,李杨没有退缩,反而越战越勇,在推特留言区与网民对骂,包括形容网民是一条“慕洋狗”、有网民骂他“王X”,他也毫不示弱回应“是你父亲?”,甚至用“加拿大梦”暗讽加拿大在国际舞台上没有地位等。

资料显示,今年56岁的李杨在中国外交部工作多年,自1993年从中国政法大学研究生院毕业后,就先后在中国外交部条法司、国际司、亚洲司、军控司、中葡联络小组中国驻澳门代表处、中国常驻日内瓦代表团、中国驻里约热内卢总领馆工作。

他历任随员、三等秘书、二等秘书、一等秘书、副处长、处长、参赞、副司长、总领事(正司级),曾参与气候变化公约谈判等环境外交事务,以及澳门回归中国相关法律问题谈判,也曾参与处理朝鲜半岛核问题、伊朗核问题、叙利亚化学武器、中国与亚细安地区安全合作等国际军控与安全问题。

目前,他主要从事对巴西双边关系相关事务,包括侨务证件、领事保护、双边各领域交流合作等。

中国驻巴西里约热内卢总领事李杨,目前主要从事对巴西双边关系相关事务,包括侨务证件、领事保护、双边各领域交流合作等。(互联网)

从履历来看,李杨可说稳步前进。

其实,李杨早在去年就开始动作频频,包括投书巴西媒体反击美国英国借香港问题、冠病疫情等抨击中国。今年1月,李杨开始将战场转移到社交媒体上——他不断使用推特,批评美国和英国冠病防疫失败。

同时,特朗普政府的官员,也是李杨的关注对象。例如,他1月19日在一条推特中对即将离任的国务卿蓬佩奥写道:“迈克(蓬佩奥),你真是美国历史上最好的国务卿。在分裂美国民众和团结中国民众、诋毁美国形象和让中国更好方面,你做出了巨大的贡献!我真不想和你说再见!”

他也曾点名特朗普讥讽道:“看看你的毕业成绩吧:恢复经济,失败了;抗击冠病病毒,失败了;连任竞选,失败了;让美国重新伟大,这得打上一个问号!”

不过,在此之前,外界大概都不知道这位中国外交官员的存在,甚至没听过他的名字。经过这次对特鲁多“发声”,李杨的知名度火速上升,声势不输同样以强硬风格走红的中国外交部发言人赵立坚。

一些西方学者和评论家将中国外交言论过去一两年呈现的新特征称为“战狼”外交,特点是包括对外界的指责加以直接的言语攻击,而非用理据驳斥或解释,以及“以谤止谤”反击未经证实的言论等。

中国外交部发言人赵立坚于2020年4月8日出席外交部例行记者会。(路透社档案照)

而其中,被媒体称为最红“战狼”外交官的,就是赵立坚。

令赵立坚一举成名的,就是在2019年7月,他与美国前国家安全顾问、前驻联合国大使赖斯(Susan Rice)在推特上就新疆问题激烈交锋,他痛斥赖斯“可耻”(disgrace)和“惊人地无知”(shockingly ignorant),他当时担任中国驻巴基斯坦大使馆临时代办。一个月后,他就从中国驻巴基斯坦使馆调任外交部新闻司副司长,虽然在级别上属于平调,但两个职务的知名度和重要性显然差别很大。

有赵立坚受到重用的榜样在前,大概就可以明白,“可耻”“惊人地无知”是怎么慢慢发展成“走狗”“败家子”“慕洋狗”。

针对“战狼”外交的指控,中国副外长乐玉成去年12月曾指国际上议论的中国“战狼外交”是“中国威胁论”的翻版,是一个话语陷阱,目的是要让中国“打不还手,骂不还口”,继续“失语”“挨骂”。

中国外交部发言人华春莹也接着表示,为了维护国家的利益尊严,国际的公平与正义,“就做战狼又何妨”?

但从实际效果来看,恐怕事与愿违,例如欧美一些政客就不断借此挑起本土的反华情绪,乘机收割政治利益等。